Виктор Облогин фактически обжаловал результаты лингвистической экспертизы, противоречащей правилам русского языка

В апелляционную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Алтай

от ответчика по гражданскому делу № 2-2960/2016 Облогина Виктора Александровича

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

на решение Горно-Алтайского городского суда от 29 ноября 2016 года по делу № 2-2960/2016 по иску Банных А.Н. о признании не соответствующими действительности и порочащими сведений, обязании опровергнуть сведения, взыскании компенсации морального вреда

Истец Банных А.Н. обратился в Горно-Алтайский городской суд с исковым заявлением к редакции республиканского информационно-аналитического еженедельника «Листок», мэру города Горно-Алтайска В.А. Облогину и С.С. Михайлову о защите чести, достоинства и взыскании морального вреда в связи с размещенным в печатном СМИ газеты «Листок» 16 марта 2016 года № 11(867) и 15 марта 2016 г. на сайте информационно-аналитического еженедельника «Листок» интервью мэра города Горно-Алтайска Виктора Облогина с Сергеем Михайловым под заголовком «Боевая граната как способ убеждения свидетеля. Мэр прокомментировал обыск и указал его заказчиков».

В исковом заявлении Банных А.Н. (с учетом неоднократных уточнений исковых требований представителя истца Клауса В.В.) просил признать не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство сведения об истце:

Анатолий Банных на протяжении десятка лет в обмен на передачу имущества города в виде «Водоканала» и «Горэлектросетей» и других коммуникаций предлагал финансовую поддержку Виктору Облогину на выборах мэра города;

Анатолий Банных другими руками, других людей, через правоохранительные органы решил убрать Виктора Облогина как кандидата с выборных дел;

- Анатолий Банных организатор «политического заказа» Виктора Облогина с целью «зацепиться за что-то», скомпрометировать его как кандидата, как одного из потенциальных кандидатов на выборы;

- правоохранительные органы находятся под контролем Анатолия Банных.

Также в исковом заявлении (с учетом неоднократных уточнений исковых требований представителя истца Клауса В.В.) содержится требование истца Банных А.Н.:

- обязать ответчиков в лице редакции республиканского информационноаналитического еженедельника «Листок», учредителя СМИ газета «Листок» Михайлова С.С.:

опровергнуть не соответствующие действительности порочащие честь и достоинство сведения об истце путем публикации текста соответствующего опровержения;

опубликовать текст опровержения в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу на том же месте полосы, что и опровергаемый текст;

- взыскать с ответчиков в пользу истца причиненный им моральный вред в сумме 100 000 рублей в равных долях с каждого;

- взыскать с ответчиков в пользу истца возврат государственной пошлины в сумме 900 рублей.

Решением Горно-Алтайского городского суда от 29 ноября 2016 года по делу № 2-2960/2016 требования истца Банных А.Н. удовлетворены частично.

Признаны не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство истца Банных А.Н. сведения:

«Анатолий Банных на протяжении десятка лет в обмен на передачу имущества города в виде «Водоканала» и «Горэлектросетей» и других коммуникаций предлагал финансовую поддержку Виктору Облогину на выборах», «Правоохранительные органы находятся под контролем Анатолия Банных», опубликованные 16 марта 2016 года в Республиканском информационноаналитическом еженедельнике «Листок» № 11 и 15 марта 2016 года на электронном ресурсе в сети Интернет по адресу: www.listok.ru/47131, информационном материале с названием: «Боевая граната как способ убеждения свидетеля».

Михайлов С.С. решением суда обязан опровергнуть сведения об истце путем публикации текста опровержения, в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу, на той же странице и месте полосы газеты «Листок» соответствующего содержания.

Также согласно решению суда:

с Михайлова С.С. в пользу Банных А.Н. взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей;

с Облогина В.А. в пользу Банных А.Н. взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

В остальной части исковых требований Банных А.Н. отказано.

Мотивированное решение суда изготовлено 05.12.2016 г.

Ответчик по гражданскому делу мэр города Горно-Алтайска В.А. Облогин не согласен с принятым Горно-Алтайским городским судом Республики Алтай решением, полагает, что в нем:

неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела;

имеется несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела;

указанное решение принято с нарушением и неправильным применением норм материального и процессуального права по следующим основаниям.

1. В основу решения суда в качестве относимого и допустимого доказательства положено заключение ООО «Судебная экспертиза», поскольку, по мнению суда, выводы эксперта являются обоснованными, экспертиза проведена компетентной организацией в порядке, предусмотренном законом, эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, имеет необходимый опыт работы и квалификацию. В решении суда также отмечено, что

заключение эксперта сторонами не оспорено.

Данный вывод суда, изложенный в решении, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку представителем ответчика В.А. ОблогинаО.В. Поповой в Горно-Алтайский городской суд на экспертное заключение 000 «Судебная экспертиза» эксперта-лингвиста Шандаровой И.В. 14 ноября 2016 года были направлены возражения, заключающиеся в следующем.

19 июля 2016 года определением Горно-Алтайского городского суда назначена судебно-лингвистическая экспертиза, проведение которой поручено экспертам 000 «Судебная экспертиза», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова 210/1, оф. 312. 31 августа 2016 года экспертом 000 «Судебная экспертиза» Шандаровой И.В. подготовлено заключение лингвистической экспертизы № С114/2016, представленное в Горно-Алтайский городской суд. Заключение эксперта содержит внутренние противоречия, выводы экспертизы не соответствуют фактическим данным и не отвечает критериям обоснованности и объективности на основании следующего.

1) Определением Горно-Алтайского суда в соответствии со статьей 79 ГПК Российской Федерации назначена лингвистическая экспертиза, поскольку в процессе рассмотрения дела возникли вопросы, требующие специальных познаний в сфере лингвистики. Однако в описательной части экспертного исследования экспертом по вопросам, поставленным судом, сделан вывод не исходя из специальных познаний в сфере лингвистики, а исходя из того, каким образом размещенная в статье информация оценивается с правовой точки зрения (стр. 5: «Отрицательно характеризует Анатолия Банных ... с правовой точки зрения следующая информация из содержащейся в тексте», «информация отрицательно характеризует Евгения Вдовина и Анатолия Банных с точки зрения права, т.к. в представлении обывателя присвоение городского имущества является ... фактическим подкупом должностного лица, т.е. и нарушением закона»; «... информация отрицательно характеризует Евгения Вдовина и Анатолия Банных с точки зрения ... права...»; стр. 6: «сотрудники правоохранительных органов не должны находиться под контролем лиц, не являющихся их руководством» и др.).

Таким образом, эксперт 000 «Судебная экспертиза» Шандарова И.В. в нарушение своей спецификации в сфере проведения лингвистической экспертизы, превысила свои полномочия, сделав выводы об изложенной в статье информации с правовой точки зрения, не обладая необходимыми познаниями в юриспруденции, в связи с чем экспертное заключение в указанной части противоречит правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 13 Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству».

Выводы эксперта противоречат фактическим обстоятельствам произошедших событий, являются надуманными и субъективными. То есть заключение эксперта в указанной части нельзя признать объективным и обоснованным.

2) На стр.стр. 4, 5,11 экспертного заключения при исследовании фразы «На протяжении десятка лет определенные люди ... которые пытались на каждых выборах меня «подтянуть», вот они давали мне гарантии, что они обеспечат проведение выборов этих, финансовую поддержку окажут...» эксперт 000 «Судебная экспертиза» Шандарова И.В. без каких-либо специальных пояснений и обоснований сделал вывод о том, что «...указанные люди (которые на каждых выборах пытались «подтянуть» Облогина В.А., т.е. помогали ему...». Однако данная фраза («пытались «подтянуть») была сказана В.А. Облогиным не исходя из того, что «указанные люди» ему «помогали», а с той точки зрения, что в период выборов «указанные люди» пытались «подтянуть», т.е. привлечь В.А. Облогина к определенным формам сотрудничества, на что получали отрицательный ответ.

Смысл фразы, изложенной в интервью, не предполагает обратного.

В соответствии с Толковым словарем русского языка С.И. Ожегова слово «подтянуть» означает «подтащить, приблизить», «сосредоточивая, приблизить, подвести куда-нибудь».

Однако экспертом ООО «Судебная экспертиза» Шандаровой И.В. утверждается, что слово «подтянуть» означает «помочь», что не соответствует смыслу, вкладываемому в соответствии с правилами русского языка в указанные в интервью словосочетания «...пытались «подтянуть». То есть специалистом-экспертом сделан противоречивый и субъективный вывод, не соответствующий смыслу фраз, изложенных в интервью.

То есть вывод эксперта в данной части также является субъективным, надуманным, противоречит правилам русского языка и не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

3) На стр.стр. 13, 14, 15 экспертного заключения сделан следующий вывод: «... если Банных А.Н. является широко известным лицом, которое к тому же в данном контексте (отношение к выборам, длительное общение с Облогиным В.А. и с Евгением Банных) может быть определено однозначно, то и информация в спорном фрагменте может относиться именно к нему.»

Однако непонятно, исходя из каких данных эксперт сделал вывод о том, что истец Банных А.Н. поддерживал продолжительное («на протяжении десятков лет») общение с В.А. Облогиным. В материалах, представленных на экспертизу, такие данные отсутствовали.

Ответчик В.А. Облогин практически с истцом Банных А.Н. не общался и в интервью, размещенном в газете, о таком «длительном общении» В.А. Облогиным не говорится. Кроме того, экспертом в указанных положениях заключения указан некто Евгений Банных, данные о котором отсутствуют в материалах гражданского дела и вопросы по которому судом на экспертизу вынесены не были.

Выводы эксперта противоречат фактическим обстоятельствам произошедших событий, являются надуманными и субъективными. Таким образом, заключение эксперта в указанной части также не может быть признано законным и обоснованным.

4) На стр. 5 экспертного заключения в пункте 5 раздела «ВЫВОДЫ» экспертом указано дословно следующее:

«5) Имя и фамилия «Анатолий Банных» в исследуемом фрагменте статьи могут с достаточной определенностью указывать на лицо — заявителя по иску Банных А.Н. - при условии, что Банных А.Н. является достаточно известной фигурой в городе Горно-Алтайске, поддерживал продолжительное («на протяжении десятков лет») общение с Облогиным В.А., а также с Евгением Банных.»

Возможно, истец Банных А.Н. и является достаточно известной фигурой в городе Горно-Алтайске (работал некоторое время в Правительстве Республики Алтай, являлся участником нашумевшей ИР-охоты в 2009 году, в результате которой погибли несколько известных в Республике Алтай и в Российской Федерации политиков), однако В.А. Облогин никогда никаких отношений с истцом не поддерживал, как в принципе не знаком и с человеком с именем и фамилией «Евгений Банных».

Таким образом, исходя из фактических данных, имя и фамилия «Анатолий Банных» в исследуемом фрагменте статьи НЕ МОГУТ с достаточной определенностью указывать на лицо — заявителя по иску Банных А.Н.

Исходя из изложенного, заключение эксперта в указанной части также не соответствует критерию обоснованности и объективности, поскольку основано на фактах, данные о которых отсутвовали в исследуемых положениях статьи, в представленных на экспертизу материалах дела. Выводы эксперта противоречат фактическим обстоятельствам произошедших событий, валяются надуманными и субъективными.

5) ни истцом, ни судом не ставился вопрос о деловой репутации истца Банных А.Н., при этом эксперт, необоснованно выйдя за пределы исследования вопросов, поставленных судом, указывает на умаление деловой репутации истца.

Изложенные замечания к экспертному заключению свидетельствуют о крайне низком качестве выполненной экспертом работы, повлиявшем на выводы экспертизы в целом:

экспертом во внимание материал, принятый на экспертизу, не принят;

анализ представленных материалов экспертом не сделан;

эксперт-лингвистом подготовлена экспертиза, содержащая оценку представленного материала с точки зрения права (юриспруденции), что является незаконным;

в лингвистической экспертизе указаны данные о лицах, сведения о которых на экспертную оценку не предоставлялись и в материалах, направленных судом, отсутствовали;

в экспертном заключении дана оценка вопросам, не поставленным перед экспертом в определении суда о назначении экспертизы от 19 июля 2016 года.

Экспертом ООО «Судебная экспертиза» Шандаровой И.В. в письменном виде в суд были представлены разъяснения по вопросам, поставленным в ноябре 2016 года Горно-Алтайским судом. Разъяснения сводились не к оказанию профессионального содействия суду, а имели цель устранить многочисленные грубейшие ошибки, допущенные экспертом-лингвистом в своем заключении. В итоге указанные ошибки устранены не были, цель экспертом достигнута не была. Выводы эксперта-лингвиста не основаны на материалах дела, и в силу необъективных данных в исследовательской части и сделанных экспертом-лингвистом выводов не могли быть признаны судом в качестве доказательства по делу.

Таким образом, представленное заключение лингвистической экспертизы критериям, установленным названными требованиями ГПК Российской Федерации (обоснованности и объективности), не соответствует, в силу чего исследуемое заключение лингвистической экспертизы не могло быть положено в основу судебного решения в виде доказательства.

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 86 ГПК РФ заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам, установленным в статье 67 настоящего Кодекса для оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Согласно пункту 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» заключение эксперта, равно как и другие доказательства по делу, не являются исключительными средствами доказывания и должны оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами. При этом в решении суда должно быть указано, на чем основаны выводы эксперта, приняты ли им во внимание все материалы, представленные на экспертизу, и сделан ли им соответствующий анализ.

Данные возражения на представленную в суд 000 «Судебная экспертиза» Шандаровой И.В. лингвистическую экспертизу представителем ответчика В.А. Облогина были в письменном виде представлены в суд и детально озвучены в судебном заседании, однако оценки в решении суда не получили. В оспариваемом решении суда не указано, на чем основаны выводы эксперта, приняты ли им во внимание все материалы, представленные на экспертизу, и сделан ли им

соответствующий анализ.

Таким образом, оспариваемое решение Горно-Алтайского городского суда в части принятия выводов экспертизы в качестве относимых и допустимых доказательств не является законным и обоснованным, противоречит требованиям статьи 67 и части 3 статьи 86 ГПК РФ, а также правовой позиции, изложенной в постановлениях Пленума Верховного суда РФ от 26 июня 2008 г. № 13 «О применении норм ГПК Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» (п. 16) и от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении».

2. Обжалуемым решением Горно-Алтайского городского суда от 29 ноября 2016 года по делу № 2-2960/2016 признаны не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство истца Банных А.Н. Сведения: «Анатолий Банных на протяжении десятка лет в обмен на передачу имущества города в виде «Водоканала» и «Горэлектросетей» и других коммуникаций предлагал финансовую поддержку Виктору Облогину на выборах», «Правоохранительные органы находятся под контролем Анатолия Банных», опубликованные 16 марта 2016 года в Республиканском информационноаналитическом еженедельнике «Листок» № 11 и 15 марта 2016 года на электронном ресурсе в сети Интернет по адресу: www.listok.ru/47131, информационном материале с названием: «Боевая граната как способ убеждения свидетеля».

Вместе с тем, признанные судом не соответствующими действительности фразы в тексте интервью ОТСУТСТВУЮТ.

Вывод суда в данной части сделан на основании вышеназванного экспертного лингвистического заключения эксперта ООО «Судебная экспертиза» Шандаровой И.В. от 31 августа 2016 года № С114/2016 об идентичности фраз интервью и искового заявления Банных А.Н., которое не отвечает критериям относимости и допустимости и в силу этого не могло быть положено в основу судебного решения в виде доказательства. Вывод суда в данной части не является законным и обоснованным, противоречит требованиям статьи 67 и части 3 статьи 86 ГПК РФ, а также правовой позиции, изложенной в постановлениях Пленума Верховного суда РФ от 26 июня 2008 г. № 13 «О применении норм ГПК Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» (п. 16) и от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении»

3. В силу пункта 1 статьи 152 ГК РФ истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений.

Вместе с тем, несмотря на то, что в суд была представлена некачественно подготовленная экспертиза, содержащая противоречивые выводы, не соотносящиеся с материалами гражданского дела, в силу чего данная экспертиза не могла быть положена в основу решения суда как доказательство, истцом Банных А.Н. требований о проведении дополнительной экспертизы заявлено не было.

Данное обстоятельство предметом исследования суда не стало, в решении суда оценки в нарушение требований ГПК РФ не получило. Суд в основу судебного решения положил заключение судебно-лингвистической экспертизы, которое не отвечало критериям обоснованности и объективности и не могло быть принято судом в качестве доказательства.

Таким образом, истцом Банных А.Н. в судебном заседании порочащий характер сведений, изложенных в статье, не доказан, что является основанием для отказа истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

4. Статья 41 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» устанавливает перечень сведений конфиденциального характера, которые редакция не вправе раскрывать в сообщениях и материалах. Данный перечень не является исчерпывающим, а лишь называет некоторые виды конфиденциальной информации. Одной из категорий сведений, которые не вправе разглашать редакция в распространяемых ею сообщениях и материалах, является информация, предоставленная гражданином с условием сохранения ее в тайне. Сохранение конфиденциальности информации и (или) ее источника в силу требований пункта 4 статьи 49 Закона РФ № 2124-1 также отнесена к обязанности журналиста. Указанные требования Закона РФ № 2124-1 носят императивный (обязательный к исполнению) характер и не предполагают произвольного усмотрения реализации названных положений.

Таким образом, по смыслу указанной статьи предполагается, что гражданин, предоставив редакции СМИ информацию при наличии специальной оговорки о нежелании разглашения конкретной информации, добропорядочно полагал, что эта информация не будет обнародована и (или) не желал этого.

В оспариваемых высказываниях В.А. Облогина содержатся фразы: «...я пока пофамильно не буду называть этих людей...», «...пока сдержусь, ... но не назову этих людей...» и др., свидетельствующие о том, что в беседе с журналистами мэром города Горно-Алтайска В.А. Облогиным были приняты достаточные меры конфиденциальности с тем, чтобы изложенное им мнение относительно конкретных лиц не стало известно третьим лицам. В.А. Облогиным при изложении ситуации, связанной с обысками в его доме и в администрации города, специально оговаривалось его нежелание разглашения конкретных фамилий, поскольку В.А. Облогин добропорядочно полагал, что эта информация журналистами не будет обнародована и не желал этого.

Таким образом, в данном случае вопрос соблюдения вышеназванных положений Закона РФ № 2124-1, должен быть отнесен не к источнику информации, а исключительно к журналисту и редакцИи, разместивших интервью без учета и соблюдения норм федерального законодательства. Несоблюдение журналистом в изложенной ситуации названных положений федерального законодательства, возлагающих на журналиста обязанность по сохранению конфиденциальности информации, исключает участие в гражданском деле в качестве ответчика мэра города Горно-Алтайска В.А. Облогина.

Данная позиция была изложена представителем ответчика В.А, Облогина в судебных заседаниях, однако оценки суда в нарушение требований ГПК РФ не получила.

5. Фраза из интервью В.А. Облогина «...На протяжении десятка лет определенные люди ... которые пытались на каждых выборах меня «подтянуть», вот они давали мне гарантии, что они обеспечат проведение выборов этих, финансовую поддержку окажут при одном условии - после избрания я должен передать им имущество города в виде «Водоканала», «Горэлектросетей» и других коммуникаций. Я им отказывал в этом...» больше касалась действий Евгения Вдовина, который в период выборных компаний лично или через своих представителей (в частности, посредством своего сына Ивана Вдовина) предлагал В.А. Облогину на определенных условиях свою финансовую поддержку на выборах в городской муниципалитет. Учитывая многолетнее общение Анатолия Банных и Евгения Вдовина в сфере предпринимательской деятельности, осуществляемой как в Алтайском крае, так и в Республике Алтай, и в сфере личных взаимоотношений (тому свидетельствуют многочисленные публикации в СМИ, копии статей которых представлены представителем ответчика В.А. Облогина в суд — http://smi22.ru/sluhi/Evgeniy-Vdovin-teryaetbiznes.html,http://www.aspera.info/news/politics/2012/02/01/biznesmen evgeniv vdovin razbilsya gornom altae 59332.html и мн.др), очевиден их (Банных и Вдовина) общий совместный коммерческий интерес к муниципальному образованию города Горно-Алтайска и к действующему мэру города В.А. Облогину. О чем мэр и сказал в интервью, обобщающе ответив на вопрос журналиста: «Ну, если так, то это правильно.»

Никаких порочащих сведений интервью и ответ мэра не содержит, поскольку он дан в соответствии с фактическими обстоятельствами произошедших событий и в целом указанные мэром сведения соответствуют действительности. Кроме того, мэром города Горно-Алтайска В.А. Облогиным никакие фамилии не озвучивались.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 7 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016, лицо, распространившее те или иные сведения, освобождается от ответственности, если докажет, что такие сведения в целом соответствуют действительности. При этом не требуется доказывать соответствие действительности каждого отдельно взятого слова или фразы в оспариваемом высказывании. Ответчик обязан доказать соответствие действительности оспариваемых высказываний с учетом буквального значения слов в тексте сообщения. Установление того, какие утверждения являются ключевыми, осуществляется судом при оценке сведений в целом.

Данная правовая позиция Верховного суда РФ Горно-Алтайским городским судом при принятии решения не учтена, доводам ответчика В.А. Облогина в данной части никакой оценки не дано.

Согласно описательной части обжалуемого решения суда, «В судебном заседании представитель ответчика Попова О.В. пояснила, что в статье изложены действительные сведения и касаются они Евгения Вдовина, а не истца. Вместе с тем, согласно ст. 56 ГПК Российской Федерации, ответчик не представил доказательства действительности сведений.»

Данный вывод суда противоречит фактическим обстоятельствам, поскольку представителем ответчика О.В. Поповой от имени ответчика В.А. Облогина в судебное заседание в письменном представлены изложенные доводы о совместном интересе и действиях истца Банных и г-на Вдовина, однако указанные доводы предметом оценки суда не стали, что является существенным нарушением норм ГПК РФ.

6. Согласно представленных в исковом заявлении данных, истец Банных А.Н. «является известным на территории Алтайского края и Республики Алтай предпринимателем. Являлся руководителем ряда предприятий и организаций. Был в составе правления Алтайского союза предпринимателей. Входит в совет директоров АООТ «Силикатчик». В 2008 — 2009 гг. занимал должность вицепремьера Республики Алтай, представителя Правительства Республики Алтай в Москве.». То есть истец утверждает, что является известным в Республике Алтай лицом, имя которого ассоциируется у населения с осуществлением политической и иной публичной деятельности.

В соответствии с Декларацией о свободе политических дискуссий в средствах массовой информации, принятой 12 февраля 2004 г. на 872-м заседании Комитета Министров Совета Европы, а также Резолюции 1165 (1998) Парламентской Ассамблеи о праве на неприкосновенность частной жизни, публичными фигурами являются те лица, которые занимают государственную должность и (или) пользуются государственными ресурсами, а также все те, кто играет определенную роль в общественной жизни, будь то в области политики, экономики, искусства, социальной сфере, спорте или в любой иной области; политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в средствах массовой информации. Учитывая положения названной Резолюции, истец Банных А.Н. относится к таковым лицам, т.е. обязан соблюдать более высокие стандарты в личном и профессиональном статусе и повседневной жизни, в том числе обязан нести бремя повышенного общественного интереса к собственной персоне.

Таким образом, задачей суда являлось установление справедливого равновесия между правом журналиста С.С. Михайлова и мэра города ГорноАлтайска В.А. Облогина на свободу выражения мнения, с одной стороны, и правом публичной фигуры — истца Банных А.Н. на защиту репутации. Однако судом такой анализ проведен не был. Суд ограничил свой анализ важностью защиты интересов истца Банных А.Н., не принимая во внимание конвенционный стандарт, который требует очень веских оснований для оправдания ограничений дебатов по вопросам всеобщего интереса, начатых прессой (см., в частности, Постановление Европейского Суда от 23 октября 2008 г. по делу «Годлевский против Российской Федерации» (Godievskiy ч. Russia), жалоба N 14888/03, ~41 Постановление Европейского Суда 3 декабря 2009 г. по делу «Александр Крутов (A1eksandr Krutov) против Российской Федерации» (жалоба N 15469/04).

Также судом оставлен без внимания тот факт, что настоящее дело затрагивало конфликт между правом на свободу выражения мнения и защитой репутации публичного лица.

7. В силу того, что истцом Банных А.Н. в судебном заседании не доказан факт

распространения сведений, порочащих его честь и достоинство, соответственно, судом необоснованно, в нарушение положений ГПК РФ, удовлетворены исковые требования истца о возмещении истцу морального вреда.

8. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Применительно к свободе массовой информации на территории Российской Федерации действует статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии с которой, каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без какого-либо 'вмешательства со стороны публичных властей, и независимо от государственных границ.

Таким образом, содержащиеся в статье сведения, которые, по мнению истца, не соответствуют действительности и порочат его честь и достоинство, не являются таковыми, а носят оценочный характер и не являются предметом судебной защиты в порядке ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку являются выражением субъективного мнения и взглядов мэра города Горно-Алтайска В.А. Облогина, а правдивость суждений не поддается доказыванию и не может быть проверена на предмет соответствия их действительности.

Оскорбительных выражений в адрес истца, каких-либо утверждений о совершении Банных А.Н. неправомерных действий или поступков, которыми умолялись бы честь и достоинство истца, текст статьи не содержит. Оспариваемые сведения, являются оценочным суждением, критическим мнением ответчика о сложившейся ситуации в целом и не могут рассматриваться как затрагивающие честь и достоинство истца, в связи с чем, оснований для удовлетворения исковых требований о защите чести и достоинства, взыскания компенсации морального вреда не имеется.

9. Как следует из положения п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 3 от 24.02.2005 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» лицо, которое полагает, что высказанное оценочное суждение или мнение, распространенное в средствах массовой информации, затрагивает его права и законные интересы, может использовать предоставленное ему п.3 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 46 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» право на ответ, комментарий, реплику в том же средстве массовой информации в целях обоснования несостоятельности распространенных суждений, предложив их иную оценку. Этого истцом Банных А.Н. сделано не было, хотя истец не лишен возможности воспользоваться предоставленным ему законом правом на такую публикацию.

В возражениях на исковые требования Банных А.Н. представителем ответчика О.В. Поповой указанное право истца было отмечено, однако судом данный факт во внимание не принят, оценки суда не получил и в решении также

не отражен.

Таким образом, в обжалуемом решении Горно-Алтайского городского суда неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, имеется несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; решение принято с нарушением и неправильным применением норм материального и процессуального права.

Вышеизложенное свидетельствует о наличии оснований для отмены оспариваемого решения Горно-Алтайского городского суда в апелляционном порядке. Руководствуясь ст.ст. 322, 328, 330 ГПК Российской Федерации,

ПРОШУ СУД:

1. Отменить решение Горно-Алтайского городского суда от 29 ноября 2016 года по делу № 2-2960/2016 по иску Банных А.Н. о частичном удовлетворении его исковых требований.

2. Принять по делу новое решение об отказе истцу Банных А.Н. в удовлетворении его требований.