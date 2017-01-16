Жители Горно-Алтайска будут платить напрямую ресурсоснабжающим организациям

12 января в мэрии Горно-Алтайска прошло совещание по вопросам перехода на прямые расчеты населения с ресурсоснабжающими организациями. В совещании приняли участие представители АО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ», ОАО «Водоканал», ООО «Расчетно-кассовая группа» и вновь созданной «Муниципальной управляющей организацией», рассказывает сайт мэрии.

В ходе обсуждения участники совещания приняли решение о постепенном переводе платежей потребителей ЖКХ Горно-Алтайска напрямую ресурсоснабжающим организациям. Прямые расчеты будут организованны через «Сбербанк», а поступившие в банк от населения платежи будут перечисляться на счета ресурсноснабжающих организаций, минуя расчетные счета управляющих компаний.