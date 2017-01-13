Третий этап Всероссийской и республиканской олимпиады школьников начался в столице региона

В Горно-Алтайске стартовал третий этап Всероссийской и республиканской олимпиады школьников, который продлится в течении полутора месяцев и завершится 24 февраля 2017 года. Во втором муниципальном этапе олимпиады участвовали 1971 учащийся из 11 общеобразовательных учреждений Горно-Алтайска, рассказывает сайт мэрии города.

Олимпиады прошли по 23 предметам, в которых 271 человек стали победителями и призёрами, а 8 учащихся заняли призовые места в нескольких олимпиадах. Награждение победителей и призеров прошло в преддверии Нового года, 21 декабря, в актовом зале Горно-Алтайского государственного университета.

Олимпиадное движение школьников нацелено на поддержку одарённых детей, развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности. В каждой школе города реализуются программы по работе с одарёнными детьми. Это позволяет ребятам проявлять свои возможности, способности и интересы. Ежегодно школьники Горно-Алтайска участвуют во Всероссийской и республиканской предметной олимпиаде. Участие в олимпиаде – это итог работы педагогического коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, но и на факультативах, в кружках, клубах. С каждым годом интерес к данному мероприятию возрастает. Многие ученики пробуют свои силы в олимпиадах по нескольким предметам и без боязни приступают к решению сложных интеллектуальных задач. Впервые в 2016 году в школьном этапе олимпиады принимали участие четвероклассники. 409 учащихся 4-х классов соревновались в знаниях по математике, русскому и алтайскому языкам. Всего в I этапе олимпиады приняли 73 % учащихся 5-11 классов.