В Горно-Алтайске почтили память Григория Чорос-Гуркина

12 января в Горно-Алтайске прошел торжественный митинг, посвященный дню рождения известного художника Горного Алтая, просветителя, выдающегося общественного и политического деятеля Григория Чорос-Гуркина. Почтить память выдающегося земляка пришли заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Михаил Маргачев, Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин, представители органов исполнительной и законодательной власти, общественники, творческая интеллигенция, отмечает сайт правительства РА.

Михаил Маргачев отметил, что Григорий Чорос-Гуркин был не только великим художником, оставившим большое наследие, но и видным общественным деятелем того времени, являясь основоположником идеи автономии Горного Алтая. Мечта о независимости была исполнена гораздо позже, но то зерно, которое посеял Григорий Иванович, предопределило дальнейшую судьбу региона. Чтобы осуществить мечту об автономии Алтая, он возглавил Алтайскую Горную думу – первый орган местного самоуправления, который был создан в 1917 году.

Михаил Маргачев призвал помнить тех, кто попал в «мясорубку большого террора», сохранять стабильность и межнациональное согласие, чтобы не очернить память людей, погибших за мечту о единении и общности.

О роли художника, его важной миссии в жизни Горного Алтая говорили также Владимир Тюлентин, председатель регионального отделения Союза художников России Елена Тодышева (Ортонулова), заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Республики Алтай, член правления Союза писателей Республики Алтай Таукен Яйтынов.

Митинг завершился возложением цветов к памятнику.