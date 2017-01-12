В Горно-Алтайске демонтируют три пешеходных перехода

На комиссии при Администрации города Горно-Алтайска по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение о ликвидации на территории Горно-Алтайска нескольких нерегулируемых пешеходных переходов.

Будут демонтированы следующие пешеходные переходы:

- вблизи дома № 68 на проспекте Коммунистический (здание бывшего хлебозавода), так как данный переход создает опасность для пешеходов и предпосылки для дорожно-транспортных происшествий с их участием. В связи с тем, что на данном участке дороги имеются два регулируемых пешеходных перехода (возле здания Автовокзала и в районе МБОУ «Лицей № 6»), в районе указанного дома будет установлено перильное ограждение, а нерегулируемый переход ликвидирован;

- в связи с тем, что нерегулируемый пешеходный переход на улице Ч.Гуркина в районе дома № 36 создает трудности для движения автомобильного транспорта и представляет опасность для передвижения пешеходов, пешеходный переход, расположенный ближе к ТЦ «Байтерек» будет ликвидирован с установкой временного ограждения и таблички «Пешеходный переход ликвидирован»;

- нерегулируемый пешеходный переход на улице Ч.Гуркина в районе дома № 32 (кафе «Натали») также создает трудности для движения транспорта и пешеходов и подлежит ликвидации с установкой временного ограждения и таблички «Пешеходный переход ликвидирован».

Работы по ликвидации пешеходный переходов будут проводиться МУ «УКХ Администрации г.Горно-Алтайска» во втором квартале 2017 г.