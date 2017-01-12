Фонари на центральных улицах города перестанут гасить по ночам

Мэрия Горно-Алтайска сообщает, что, согласно решению городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на территории столицы региона с 1 января 2017 г. в ночное время суток с 00:00 часов не выключается наружное освещение по проспекту Коммунистическому от ПАТП до перекрестка «Ткацкий», на протяжении всей улицы Чорос Гуркина, на улице Проточная от перекрестка «Шонкор» до магазина «Ивушка», а также по объездной дороге на протяжении всей улицы Бийской.

В текущем году поэтапно будут проводиться работы по устройству освещения на улицах Ленина и Социалистической, а также будут завершены пуско-наладочные работы по устройству освещения на некоторых участках проспекта Коммунистического.

Многие жители города заметили, что фонари перестали гасить по ночам еще осенью 2016 года. Не знаю, насколько комфортнее стало немногочисленным автомобилистам, совершающим свои поездки в ночное время, но жителям окрестных домов, чтобы высыпаться по ночам, точно придется менять шторы на более плотные.