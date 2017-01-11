Гражданин, который подал заявление через Единый портал государственных услуг, обслуживается в приоритетном порядке и существенно экономит свое время на посещения госучреждения.
Подача заявлений на получение государственных услуг осуществляется через личный кабинет пользователя на едином портале государственных и муниципальных услуг. Для входа в личный кабинет следует воспользоваться ссылкой "Личный кабинет" в верхнем правом углу главной страницы единого портала государственных и муниципальных услуг.
При первом обращении на единый портал государственных и муниципальных услуг Пользователь должен пройти процедуру регистрации. Для этого вам необходимо:
1. Заполнение регистрационной анкеты. 2. Проверка корректности введенного по e-mail адреса. 3. Проверка корректности введенного номера мобильного телефона. 4. Онлайн - проверка достоверности введенных номеров СНИЛС и ИНН.
5. Получение по почте законного письма с кодом активации учетной записи Портала государственных услуг.
После регистрации зарегистрированному пользователю для авторизации в своем Личном кабинете на Едином портале государственных услуг необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС), выданный Пенсионным фондом Российской Федерации, и пароль, полученный после регистрации на портале. Далее, выбрав из списка государственных ведомств Госавтоинспекцию, пользователь получает доступ к списку государственных услуг, предоставляемых службой.
По окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку вашего запроса в государственные структуры для прохождения этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного решения.
В случае успешного выполнения услуги на всех этапах система даст вам положительный ответ, а от государственных структур вы получите ответ о результатах рассмотрения заявления. В случае отказа на каком-либо этапе оказания услуги система даст отрицательный ответ, а государственные структуры проинформируют вас о причинах отказа.
Кроме того, для получения государственных услуг можно воспользоваться записью по телефону:
- Регистрация транспортных средств: (38822)6-19-91
- Экзаменационное отделение (38822)6-41-78
ОГИБДД ОМВД России по г. Горно-Алтайску