"Фактов нарушения законности не установлено"?

«Главному редактору газеты "Листок". О проведении проверки информации, размещенной в СМИ.

В МВД по Республике Алтай проведена проверка информации, опубликованной в информационно-аналитическом еженедельнике "Листок" №50 от 14 декабря 2016 года под заголовком "Почему полицейские ведут себя как бандиты?". В указанной публикации житель Горно-Алтайска выражает недовольство работой сотрудников полиции и считает свое задержание и доставление в отдел внутренних дел незаконным.

В ходе проверки установлено, что гражданин, обратившийся в редакцию газеты, действительно доставлялся в отдел МВД России по г. Горно-Алтайску, где был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, возбужденного по факту кражи имущества.

Во время доставления и проведения допроса специальные средства, физическая сила, психологическое давление либо недозволенные методы дознания со стороны сотрудников полиции к гражданину не применялись, разговор с ним проходил в корректной форме.

Фактов нарушения законности и служебной дисциплины со стороны сотрудников органов внутренних дел в данном случае не установлено.

Встретиться и дать подробное объяснение сотруднику МВД, проводившему проверку по фактам, изложенным в публикации, либо написать официальное обращение на имя руководителя МВД, гражданин категорически отказался.

Отмечу, что уважающие себя информационные агентства и печатные издания перед публикацией проверяют полученную информацию. Надеемся на дальнейшее сотрудничество на основе достоверной информации».

Вр.и.о. министра А.В. Табакаев (подпись)

От редакции

Нам в этом ответе видится что ни фраза, то, мягко скажем, лукавство. Как вы помните, в нашей публикации речь шла о том, что двое неизвестных остановили на улице гражданина Ч. и потребовали поехать с ними, не представившись и не показав служебных удостоверений.

"Они не представились, не сообщили причины, не показали удостоверений полицейских, - рассказал нам Ч. - Просто остановили и потребовали ехать с ними. Я был в нормальном состоянии, не пьян, прилично одет. Они повели себя, можно сказать, как бандиты, которых я навидался в 90-е годы. Я с ними отказался общаться и попытался идти дальше по своим делам, но они меня не отпустили. Схватили и вызвали наряд. Как выглядели? Два молодых мужчины лет около 30, а фамилии свои они мне так и не сообщили. Что-то невнятное говорили про какие-то подозрения, что я кого-то ограбил. Но прежде чем меня задержать, по закону они должны представиться и удостоверения показать, потом я им должен представиться, гражданин какой страны, чем занимаюсь, где проживаю. Только после этого я как законопослушный гражданин готов был проехать с ними в городской отдел полиции".

Его все-таки доставили в городской отдел, где держали несколько часов, из-за чего у предпринимателя не состоялась встреча с прибывшим из Новосибирска партнером и по этой причине сорвалась сделка. "Гоняя" из кабинета в кабинет, гражданину Ч. так и не объяснили, в чем причина его задержания, он остался в полном неведении, и позже по почте никакого объяснения произошедшему или извинений не получил. Его попытка обратиться в службу безопасности МВД не увенчалась успехом: принять его и выслушать его претензии руководитель данной службы отказался.

В официальном ответе говорится о том, «что гражданин доставлялся в отдел МВД, где был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту кражи имущества". Но сам гражданин Ч., как говорится, ни сном, ни духом не знал, по какому делу его, собственно, допрашивают. Если речь шла о краже, то что именно сподвигло сотрудников МВД обратить внимание именно на этого человека? Об этом также не было сказано. Весь разговор в каждом кабинете сводился к установлению его личности и места проживания.

В вышеприведенном документе не говорится, подтвердился ли факт того, что полицейские не представились и не показали служебные удостоверения, не названы фамилии этих сотрудников. А ведь в этом и заключалась суть произошедшего, причем Ч. и наша газета просили считать публикацию официальным заявлением на имя министра. Какие еще дополнительные заявления требовались? А то получается - кто-то все же человека задержал, а за что - толком непонятно. И разве задержание в том виде, как оно произошло, не является фактом нарушения законности? "Специальные средства не применялись" - это, конечно, хорошо, но само задержание без достаточных на то оснований - разве это не психологическое давление и не своего рода насилие над невиновным человеком?

Мы считаем, что опубликованная информация полностью соответствует действительности, упрек в непроверенных данных отвергаем. Мы так же надеемся на дальнейшее сотрудничество при условии достоверной и, что важно, существенной информации, содержащейся в ответах должностных лиц МВД на наши публикации.

И самое главное, остается без ответа вопрос: как себя вести человеку, к которому подошли на улице двое, пусть даже в форме полицейских (хотя в данном случае сотрудники полиции были в гражданской одежде) и потребовали проехать с ними, не представившись и не показав служебных удостоверений? Безропотно подчиниться, и если это окажутся действительно «стражи закона», то потом «кланяться и благодарить, благодарить и кланяться», за то что не оставили в "обезьяннике" на ночь или вообще не посадили вместо кого-то другого?..