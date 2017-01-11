1 января 2017 года: пробежка трезвости (фоторепортаж)

Когда за несколько дней до Нового года, мне позвонили из Отдела по спорту Администрации Горно-Алтайска и попросили 1 января оказать помощь организаторам мероприятия "Трезвая пробежка", то я отнёсся к этому предложению без особого энтузиазма, но, ценя добрые отношения с этой организацией, согласился провести короткую разминку участников перед стартом.

Представлялась мне эта акция так, что соберутся с утра 1 января несколько спортивных фанатов пред- и пенсионного возраста, потрусят лёгким бегом несколько кружков по городскому парку или площади им. Ленина и, получив больше моральное, чем физическое удовлетворение, с чувством выполненного долга разойдутся по домам да организаторы забега поставят в каких-нибудь отчётах себе в награду очередной "плюсик". Но я ошибся в своих предположениях кардинально.

Когда в полдень 1 января подошёл к зданию городского Дома культуры, то, к своему удивлению, увидел там порядка сорока молодых, красивых и, главное, трезвых, без следов праздничных ночных возлияний молодых людей в соответствующей предстоящему мероприятию экипировке, некоторых в полном семейном составе, с детьми.

Познакомившись поближе с организаторами забега, я выяснил следующее. Акцию проводит Православный молодёжный клуб "Остров" под руководством священника Преображенского храма г. Горно-Алтайска иерея Лаврентия Донбая при активном содействии прихожанина майминского храма Святаго Духа Алексея Хаева.

Надо сказать, что внешний облик Лаврентия Донбая и прибывшего на "Трезвую пробежку" шебалинского священника Павла был совершенно не похож на устоявшийся ещё с советских времён стереотип тучного и степенного бютюшки.

Эти служители церкви очень подвижные, задорные и совершенно спортивные молодые люди, которые своим примером и мощной энергетикой приобщают как своих прихожан, так и обычных, мирских людей к здоровому и трезвому образу жизни, смело ломая веками устоявшийся образ вечно пьяного и буйного русского мужика.

Основной лозунг Православного молодёжного клуба "Остров"- "За трезвое Отечество", а целью конкретной акции "Трезвая пробежка" являлись утверждение трезвого образа жизни и пропаганда традиционных ценностей среди молодёжи и жителей Горно-Алтайска и Республики Алтай.

После лёгкой разминки участники пробежки организованной колонной начали движение от ДК в сторону площади Ленина. Во время пробега Лаврентий Донбай выкрикивал речёвки на тему здорового образа жизни, а бегущие мощным хором своих голосов их дублировали и выглядело это действо достаточно эффектно.

На площади, где в этот солнечный день было много отдыхающего народа, был сделан своего рода привал и проведена ещё одна, более тщательная разминка, после чего начались увлекательные игры и состязания.

Участники акции соревновались в перетягивании каната, старой русской забаве "стенка на стенку", когда одна группа плотно сцепившихся друг с другом локтями людей пытается вытеснить с обозначенной территории другую такую же группу, причём в этих противоборствах в стороне не оставались ни женщины, ни дети, что придавало схваткам особые азарт и веселье.

Прыгали через канат, как индивидуально, так и коллективно, "на выбывание", пока "на канате" не оставался самый стойкий и прыгучий участник. Затем отец Павел показал присутствующим "мастер-класс" прыжков через тот же канат из положения "в упоре лёжа", которое затем успешно повторил один из сотрудников Республиканского Пограничного управления, которых в этот день на мероприятии было немало.

Вдоволь порезвившись (и пополнив свои ряды - так, как на финишной фотографии я насчитал уже 50 человек), колонна побежала дальше по маршруту "Рынок Ткацкий - Старый музей" и закончила своё увлекательное путешествие на месте своего старта - у городского Дома культуры.

После финишной «фотосессии» участники обменялись своими координатами с целью информирования друг друга о сроках проведения следующей подобной акции, так как необычно проведённая первая половина дня Нового года вместо традиционной похмельной церемонии понравилась всем без исключения участникам пробежки.

Кстати, вместе с молодёжью активное участие в "забеге трезвости" приняла и 71-летняя пенсионерка Горно-Алтайска, бывшая преподавательница СПТУ-28 Валентина Борисовна Попова, которая наравне с остальными участниками акции преодолела весь указанный выше маршрут. Честь и хвала таким пенсионерам и крепкого им здоровья ещё на долгие годы!

Со своей стороны скажу, что видеть в такой неоднозначный день сразу столько весёлых и трезвых взрослых людей мне ещё, пожалуй, не доводилось.

Согласитесь, что 1 января каждого года нашему взору обычно предстаёт несколько иная и не столь позитивная картина. Я оставил свой телефон Лаврентию Донбаю и, по мере поступления от него информации о проведении Клубом спортивных и трезвых мероприятий (а иных, впрочем, программой "Острова" и не предусматривается) буду делиться ею с читателями посредством нашей газеты.Трезвого 2017 года!

Николай ВАСИЛЬЧЕНКО. Фото автора