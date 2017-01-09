Участники инициативной группы в защиту Виктора Облогина будут добиваться справедливости в Москве

В редакцию пришло письмо от Юрия Ракитина, ветерана МВД Республики Алтай, участника боевых действий в Чечне, в молодости — работника Автоколонны-1931. Предлагаем это письмо Вашему вниманию.

Вот уже 7 месяцев под домашним арестом находится мэр нашего города Горно-Алтайска Виктор Облогин. Я знаю Виктора Александровича очень давно, около 40 лет, познакомились мы в Автоколонне-1931, я был механиком, начальником ОТК, а он — мастером производства. Мы тогда были комсомольцами, занимались общественной деятельностью, вместе участвовали в горно-лыжных соревнованиях. Одним словом, возможность присмотреться к будущему руководителю города у меня была — я знаю Виктора Облогина как честного, добросовестного, грамотного, трудолюбивого человека.

Не испортила его и власть. Несколько раз я выступал в качестве ходатая за других людей, которым нужна была та или иная помощь от администрации города и всегда, если была законная возможность помочь, получал положительный отклик. В 1995-м году, когда наш республиканский отряд ОМОН отправляли в Чечню, я, как заместитель командира отряда попросил нашего мэра по возможности приехать к нам в Грозный. Виктор Александрович своё слово сдержал — приехал, поддержал нас морально, привёз материальную помощь от администрации города, переговорил с местными властями, чтобы оказывали нашему отряду поддержку.

В то, что Виктор Александрович — коррупционер, я не верю. Вспоминаю, как несколько лет назад, когда я ходатайствовал перед мэром за одного из знакомых, я намекнул на то, что за решение вопроса можно организовать материальное вознаграждение. Облогин в ответ побагровел и указал мне на дверь.

То, что Виктора Облогина уже 7 месяцев держат под домашним арестом, не проводя при этом никаких следственных действий, на мой взгляд, ясно демонстрирует, что под видом следствия идёт раасправа над нашим мэром со стороны республиканских властей и тех «друзей из Барнаула», кто за ними стоит.

В настоящее время я, как бывший комсомолец, вхожу в инициативную группу, созданную для поддержки нашего мэра. Мы в настоящее время уже подготовили и направили обращения к Президенту России, к председателю комитета Госдумы по обороне Владимиру Шаманову, жалобы Генеральному прокурору Чайке и в Следственный комитет России, уполномоченному по правам человека в России, написали в редакции телевизионных передач «Человек и закон», и «Момент истины». Тексты обращений — ниже.

В январе мы, участники инициативной группы, планируем выезд в Москву. Там мы будем добиваться приёма в Администрации Президента России, с тем, чтобы привлечь внимание федеральных властей к ситуации вокруг Виктора Облогина.

Ю.А.Ракитин, 9 января 2017 г.