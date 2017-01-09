В поисках справедливости... Подробности о деле Виктора Облогина

ЖАЛОБА

на незаконные действия сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай

В связи с многочисленными нарушениями законодательства и незаконными действиями сотрудников Следственного управления Следственного комитета России по Республике Алтай в отношении мэра города Горно-Алтайска Виктора Александровича Облогина, привлекаемого СУ СК Республики Алтай к уголовной ответственности, рядом участников инициативной группы в защиту Облогина в Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации было направлено следующее обращение:

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой

Уважаемая Татьяна Николаевна!

Обращаемся к Вам с просьбой о помощи в разрешении трудной жизненной ситуации, в которой оказался мэр города Горно-Алтайска Республики Алтай Виктор Александрович Облогин.

В марте 2016 года по надуманным основаниям в отношении Виктора Александровича Облогина, работающего мэром города ГорноАлтайска с 1992 года до настоящего времени, следственным управлением Следственного комитета России по Республике Алтай был возбужден ряд уголовных дел, однако следствие ведется крайне необъективно, умышленно и необоснованно затягиваются сроки следственных и процессуальных действий в целях как можно более длительного отстранения В.А. Облогина от должности.

Суть вопроса заключается в следующем.

10 марта 2016 года Следственным комитетом России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ в отношении неустановленных должностных лиц администрации города ГорноАлтайска по факту «хищения» легкового автомобиля «Тойота Ленд Крузер 120 (Прадо)» 2008 г., принадлежащего муниципальному образованию «Город ГорноАлтайск».

11 марта 2016 года в доме мэра города Горно-Алтайска В.А. Облогина, в администрации города и у некоторых других лиц проведены обыски, у В.А. Облогина изъят принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «Тойота Ленд Крузер 120 (Прадо)» (впоследствии обыск, проведенный в доме В.А. Облогина, был признан Верховным Судом Республики Алтай незаконным).

14 марта 2016 года работниками администрации А.А. Плешковым и Г.Н. Казанцевым на имя мэра города В.А. Облогина были написаны жалобы о неправомерных действиях работников следственных органов, заставивших их путем угроз и запугиваний подписать "явку с повинной" с оговором себя и других лиц по поводу автомобиля. Работнику администрации города ГорноАлтайска А.А. Плешкову сотрудником следственного комитета Республики

Алтай в руки была вложена граната и было предложено подписать напечатанную следователем «явку с повинной», чтобы эта граната «с потожировыми следами и отпечатками пальцев» (а заодно наркотики и патроны) не обнаружились в доме А.А. Плешкова. Плешков А.А., испугавшись угроз следователей, подписал «явку с повинной».

Также 7 апреля 2016 года Следственным комитетом по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту превышения неустановленными должностными лицами администрации города Горно-Алтайска своих должностных полномочий при предоставлении субсидий, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск».

14 июня 2016 года мэру города Горно-Алтайска В.А. Облогину по вышеуказанным уголовным делам предъявлено обвинение и в отношении него применена мера пресечения в виде домашнего ареста, которая продолжает действовать в настоящее время (5 декабря 2016 г. мера пресечения была продлена до февраля 2017 года - до 8 месяцев).

Однако обстоятельства приобретения мэром города Горно-Алтайска указанного автомобиля и обстоятельства предоставления предпринимателям города субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» свидетельствуют об отсутствии в этих событиях состава уголовных преступлений.

Так, автомобиль «Тойота Ленд Крузер 120 (Прадо)» 2008 года выпуска в связи с фактическим окончанием ресурса автомобиля (пробег составлял 271 464 км.) и наличием существенных неисправностей был передан муниципальным образованием «Город Горно-Алтайск» в ведение муниципального предприятия РСУ МО «Город Горно-Алтайск», которым автомобиль был направлен на независимую экспертную оценку, согласно заключения которой оценен по рыночной стоимости в 807 800 руб. После проведения независимой оценки указанный автомобиль МУП РСУ был выставлен на продажу. Автомобиль был приобретен в 2012 году бывшим работником администрации Тишкиным В.А. за 807 800 руб. - по цене, указанной в заключении независимой экспертной оценки. Год спустя данный автомобиль у Тишкина В.А. на основании гражданско-правового договора приобрел за 900 000 руб. мой отец В.А. Облогин.

Следствие утверждает, что стоимость автомобиля, изъятого у В.А. Облогина, в два раза больше и составляет 1 574 000 рублей, однако данная оценка необъективна: при проведении судебно-автотехнической экспертизы эксперт оценил автомобили-аналоги с пробегом от 17 000 км. до 130 000 км., в то время как приобретенный В.А. Облогиным автомобиль имел пробег 271 464 км. и его ресурс был фактически исчерпан. В 2008 году цена автомобиля при его покупке составляла 1 500 000 руб., то есть в 2012 году цена данного автомобиля никак не могла быть 1 574 000 руб., о чем продолжает утверждать следствие.

В.А. Облогин и его адвокат Р.С. Киракосян неоднократно обращали внимание органов следствия на данное существенное нарушение, просили назначить новую судебную экспертизу технического состояния и оценки автомобиля, но в заявленных ходатайствах им было отказано.

Очевидно, что никакого состава уголовно-наказуемого деяния в действиях моего отца В.А. Облогина нет; автомобиль приобретен им в рамках гражданскоправовых отношений, в связи с чем отсутствуют и основания для привлечения В.А. Облогина к уголовной ответственности.

Далее - по субсидиям.

В Республике Алтай на основании требований федерального законодательства в 2011 году была принята долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2011 - 2014 гг.», предусматривающая возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и модернизации производства товаров (работ, услуг).

По данной программе предприниматели города Горно-Алтайска в 2011, 2012 гг. проходили конкурсные процедуры, получали финансовую помощь по возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования для осуществления предпринимательской деятельности. В этот же период предпринимателями города Горно-Алтайска на расчетный счет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» перечислялась благотворительная помощь, средства от которой направлялись на нужды муниципального образования (в соответствии с положениями статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации безвозмездные поступления от физических лиц являются одним из видов доходов бюджетной системы).

Казалось бы, что тут плохого, если предпринимательское сообщество города Горно-Алтайска поддерживает свою высокодотационную Республику, городской муниципалитет и оказывают финансовую поддержку, которая идет на развитие города. Однако органы следствия усмотрели в данной ситуации преступление, сделали вывод о том, что мэром города Горно-Алтайска В.А. Облогиным осуществлено превышение его должностных полномочий в виде незаконного изъятия указанных средств у предпринимателей. При этом предприниматели города массово жаловались на незаконные действия работников следственных органов, которые с помощью угроз и запугиваний предпринимателей — «грохнуть», «отобрать бизнес», «проведем у вас обыски и изымем все документы и оборудование» и т.п. - заставляли подписывать недостоверные показания против мэра города. Жалобы на незаконные действия работников правоохранительных органов были написаны предпринимателями города Горно-Алтайска Л.В. Субботиной, Т.Э. Бабрашевым и др., направлены в Следственный комитет России, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, однако никаких мер по пресечению незаконных действий следственных органов принято не было. При этом следователями Следственного комитета Республики Алтай неоднократно высказывались фразы о том, что им в Москве дано разрешение на любые действия, а предпринимателям (да и в целом всем гражданам) жаловаться бесполезно, будет только хуже.

Предпринимателю Л.В. Субботиной в ходе так называемого «допроса», когда следователь стал напрямую угрожать ей немедленным выездом следственной группы для проведения обыска в ее офисе с целью изъятия документов и объектов предпринимательства, стало плохо со здоровьем (гипертонический криз), но на ее просьбы вызвать Скорую помощь она получила от следователя отрицательный ответ. Скорую помощь Л.В. Субботина была вынуждена вызывать самостоятельно после «допроса» следователя.

Мэру города Горно-Алтайска 14 июня 2016 года предъявлено обвинение, сфабрикованное следствием на недостоверных показаниях предпринимателей города Горно-Алтайска, обоснованно впоследствии отказавшихся от своих показаний, которые были ими подписаны в силу оказания на них беспрецедентного и жесткого давления со стороны следствия. Однако в настоящее время никаких мер реагирования не принято.