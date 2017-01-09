В третий раз в Горно-Алтайске прошел Молодежный Рождественский бал

Молодежный Рождественский бал прошел в Национальном драматическом театре в сочельник, 6 января. На бал были приглашены победители и призеры различных конкурсов, лауреаты фестивалей, спортсмены, руководители общественных организаций и молодежные активисты республиканской столицы, говорится на сайте правительства РА.

С приветственным словом к участникам торжества обратилась первый заместитель главы администрации города Ольга Сафронова. Она поблагодарила молодых людей за их активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к жизни общества, а также поздравила молодежь с наступающим Рождеством. В программе мероприятия были бальные игры, рождественские гадания, общий танец участников и другое.

Молодежный Рождественский бал в Горно-Алтайске проводится ежегодно с 2015 года. В этом году он прошел уже в третий раз.