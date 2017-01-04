Спасибо тебе, Егор!

Накануне новогодних праздников в магазине «Мария-РА» я купила продуктов. Казалось, совсем немного, но сумка для меня оказалась очень тяжёлой. Я человек немолодой, мне 83 года. Вышла из магазина, прошла несколько метров, поставила сумку на снег, слёзы текут, сил нет, не знаю, что делать. Стою... В это время от остановки, не спеша, шёл мальчик. Невысокий, худенький, лицо доброе. И я попросила его помочь мне. Я подумала, что если за одну ручку сумку возьмёт он, а за другую я, то мы пожалуй донесём. Каково же было моё удивление, когда он взял сумку и понёс. Несколько раз я уговаривала его разрешить мне помочь ему, но он ни за что не согласился.

Так дошли мы до моего дома. Остановились у подъезда. Как же мне отблагодарить этого замечательного мальчика? И я решила рассказать о нём читателям газеты «Листок». Этого мальчика зовут Егор. Учится он в 6 «Б» классе школы №12. Спасибо тебе, Егор! Хороший ты человек будешь! Спасибо твоим родителям и учителям, которые воспитывают в тебе доброту и отзывчивость. Я искренне желаю тебе удачи в учёбе и во всех твоих делах. Пусть сбудутся все твои мечты!

Бабушка Тамара

P.S фамилия Егора, если я правильно запомнила, Гурин