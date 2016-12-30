Двое мужчин погибли во время пожара в Горно-Алтайске

Утром 29 декабря в правоохранительные органы Республики Алтай поступило сообщение о возгорании жилого дома, расположенного в переулке Промышленном в Горно-Алтайске. При тушении пожара были обнаружены тела двоих мужчин 80-ти и 55-лет. Как рассказывает сайт Следкома РА, погибший 80-летний мужчина проживал вместе со своим 55-летним сыном по вышеуказанному адресу.

По сообщению проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего в том числе и на установление причин возгорания.