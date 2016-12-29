Новогоднее преступление. Парень спилил елку в центре города

В ночь с 28 на 29 декабря внимание сотрудников дорожно-патрульной службы, осуществлявших патрулирование одного из микрорайонов Горно-Алтайске, привлек гражданин, который нес елку. Поведение пешехода показалось полицейским подозрительным, он постоянно оглядывался по сторонам, а увидев патрульный автомобиль, заметно прибавил шаг, рассказывает сайт МВД по РА. Автоинспекторы остановили мужчину, и спросили, где он приобрел елку. На вопрос полицейских мужчина ответил, что купил, но пояснить где, отказался.

Тогда сотрудники попросили показать гражданина, что находится в его рюкзаке. Мужчина показал содержимое рюкзака, где сотрудники увидели пилу. После этого гражданин не стал отпираться и признался, что елку спилил около телефонной станции.

Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции, где была установлена его личность, им оказался местный житель 1993 года рождения. Свой поступок мужчина объяснил желанием сделать подарок своей девушке. Сотрудниками следственно-оперативной группы, выехавшими на место происшествия были изъяты спилы дерева и пила.

В настоящее время сумма ущерба, причиненного администрации г. Горно-Алтайска, устанавливается. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.