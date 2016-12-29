Еще один житель Горно-Алтайска провел ночь в полиции

Я, Акимов Владимир Гаврилович 1948 года рождения. Приблизительно в 17:00 19 декабря дома выпил 0,5 л. пива, собирался приготовить ужин, к ужину решил выпить 100 гр. Надел кожаную куртку на футболку, спортивные штаны и зимние сапожки чёрного цвета. Пошёл в ближайший магазин, 200-250 м от моего дома, дом не запер. В магазине «Подгорный» приобрёл 0,25 л водки и лимон, лимон держал в руке, а четвертинку за голенищем зимнего сапожка чёрного цвета. Я спокойно шёл, никого не оскорблял, не ругался, вёл себя достойно, т.е. общественного порядка не нарушал, спиртное на улице не распивал, к прохожим не приставал. На тот момент я прохожих не видел, их не было, т.е. даже пивным запахом я никого не оскорблял.

Приблизительно в пятидесяти метрах от магазина «Подгорный» по ул. Советской и метрах в 10-15 от бывшей аптеки, и дома 64 по ул. Заводской, меня остановил полицейский патруль с вопросом: «кто такой, куда и зачем?»

Я им представился, объяснил, что иду домой. Полицейские потребовали удостоверение личности (паспорт), его у меня на тот момент не было. Я полицейскому патрулю предложил пройти до моего дома (двести шагов), и я предъявлю им паспорт гражданина РФ. Моё предложение полицейским патрулем было категорически отвергнуто, сказали, что они не имеют на это права. Полицейскими предложено было мне проехать в РОВД для установления моей личности. Я осознавал, что сопротивление бесполезно. Наденут наручники, а при оказании сопротивления очень профессионально изобьют. Т.о. я «добровольно» вошёл в автомобиль ППС, с малой надеждой, что я гражданин РФ под защитой Конституции РФ. Дом мой не был заперт, я просил полицейских разрешения запереть дом, мне отказали.

Сейчас отмечу, что основанием для привлечения гражданина к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде может стать его грубое нецивилизованное поведение. Приставание к прохожим и прочее.

Доставили меня в РОВД, установили личность, запись моих паспортных данных в протоколе РАЛ 12218 верны, номер протокола не указан, паспорт я не предъявлял, т.е. полицейские вскрыли мои персональные данные.

После установления моей личности, стали предлагать подписать какую-то бумагу, якобы моё согласие пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Без очков прочесть я не мог, от каких-либо подписей отказался. Дежурный полицейский капитан на повышенном тоне пояснил, что, если я пройду медицинское освидетельствование и окажется, что я не пьян, меня увезут домой с извинениями. Если пьян, отправят домой пешком и штраф 500 р. Откажусь проходить освидетельствование, запрут в камеру. Т.о. полицейский меня очень убедил, и я подписал бумаги не читая.

Странная полицейская логика в «правовом» государстве Российская Федерация. После медицинского освидетельствования выпишут штраф 500 рублей и пьяного отпустят, т. е. предоставят мне право (разрешат) пойти домой пьяным, оскорблять по пути человеческое достоинство и общественную нравственность неопрятностью одежды, запахом алкоголя, нарушенной координацией движений и невнятной речью.

Четвертинку водки в сапожке не изъяли. От Майминской ЦРБ до моего дома приблизительно 1,5 км. Зима, холодно, я бы, к примеру, за углом выпил для «сугреву», а тут полицейский патруль: «кто такой, куда и зачем?» Пьяный рецидив, и всё по-новой.

Меня привезли в Майминскую РБ, в приёмную хирургического отделения. Присутствовала неизвестная мне женщина в белом халате. Я, будучи в здравом уме и памяти, осознавал, алкогольное опьянение хирургическим путём не определяется и не лечится. На столе лежал прибор, надо полагать алкотестер, вскрыли трубку и предложили дуть. Я не баран, ведомый на заклание, был и остаюсь уверен, что имею полное право знать, кто и каким орудием "зарежет". Исправно ли орудие (прибор), т. е. паспортизирован, и производились ли своевременно периодические поверки прибора на соответствие тактико-технических данных, и имеет ли право медицинский работник проводить медицинское освидетельствование. Попросил предоставить мне паспорт на прибор и документ, дающий право медицинскому работнику проводить медицинское освидетельствование. Попросил присутствия при освидетельствовании не менее двух понятых, т.к. был лишён юридической защиты. На мои просьбы предоставить адвоката или сообщить родным, получал отказ. Медицинский работник издала истерический вопль возмущения. Присутствующий полицейский возмутился, но пригласил из коридора двух лиц, женщину и мужчину мне не известных. Я продолжал настаивать в присутствии женщины и мужчины предоставить мне паспорт на прибор и документ, дающий право медицинскому работнику проводить медицинское освидетельствование и указать данные понятых в протоколе медицинского освидетельствования. Приглашённые свидетели потихоньку ушли, очевидно, понимая, что творится полицейский произвол. Полицейский в присутствии второго полицейского написал бумагу. Неизвестная мне женщина в белом халате подписала, я не читал и не подписывал.

Затем меня завезли в терапию, женщина в белом халате замерила А/Д, написала какую-то бумагу, отдала полицейскому. Меня привезли в полицию. Мои просьбы сообщить родным полицейские игнорировали, дом оставался незапертым. В прихожей полиции оказался знакомый моего зятя, он и сообщил родным, что меня закрыли. Когда приехала моя дочь, нам встретиться не дали, это снято на видео.

Меня тщательно обыскали, в нарушении ст.172 УПК РФ, (понятых не было, обыскивали полицейские), попросили выдернуть шнурок из спортивных брюк и заперли в камеру. Дежурный спросил адрес дочери и нужно ли сообщить, я ответил, что уже надобности нет. Затем откатали пальчики, сфотографировали меня (анфас и профиль) и подошву моего сапога. Перед этим я сам в сопровождении дежурного полицейского принёс матрац с подозрительными пятнами, одну простынь, одеяло не первой свежести.

Полагаю, протокол об административном задержании не составлялся, копии у меня нет, вручена копия протокола об административном правонарушении РАЛ 12218. В протоколе мои подписи поддельные, лиц, удостоверяющих факт нарушения, я не знаю и не видел. Там указан адрес их проживания, но по адресу с. Майма, ул. Ленина, 2 расположена полиция, я звонил в дежурную часть, дежурный ответил, что жилых помещений по этому адресу нет. Полагаю, что указанных, в протоколе лиц не существует или это полицейские, протокол составлялся в помещении полиции. В протоколе, который прочесть очень трудно, указано: «в п. Майма на улице Заводская в районе дома № 29 гр-н Акимов Владимир Гаврилович находился в появлении опьянения в общественном месте … чем оскорбил человеческое достоинство и общественную нравственность».

Чьё достоинство и чем оскорбил я не понял. Кого обругал, ведя себя не адекватно? Кто ощутил себя оскорблённым моим внешним видом и несвязностью речи? Оцените изысканный оборот речи полицейского: «находился в появлении опьянения в общественном месте».

В камере не мог уснуть, начиналась головная боль (шум в ушах), был голоден и не мог понять за что, на каком основании меня закрыли. Личность, место жительства, телефон установлены и даже «пальчики откатали», и подошву ботинка сфотографировали, просьбу предоставить юридическую защиту игнорировали. Какая цель содержания меня за решёткой в «правовом» государстве Российская Федерация, мне не понятно до сих пор?

Приблизительно в час или два ночи в дежурную часть мимо остеклённой двери моей камеры проходил полковник полиции. В надежде, что высокий полицейский чин обратит внимание на седого старика и разберётся, громко поздоровался и пригласил в гости, моё гостеприимство полковник не принял.

Шум в ушах усиливался, я чувствовал себя плохо. Опасаясь за свою жизнь, я обратился за медпомощью, приехала скорая, отклонений не обнаружила и уехала.

Я чувствовал себя всё хуже, часам к восьми утра головная боль стала нестерпимой, обратился вновь, приехала скорая помощь, замерили А/Д, пульс (результаты мне не известны), поставили два укола и таблетку под язык.

20 декабря состоялся суд в составе судьи Бируля С.В. Присутствовали я, преступник, и сопровождающий меня полицейский. На суде я находился в той же самой одежде, что и при задержании, униженно поддерживал сползающие штаны, критерии опрятности, неопрятности мне не известны и в критерии признаков алкогольного опьянения неопрятность одежды не входит. На суде я дал пояснение, что от мед. освидетельствования не отказывался, а лишь попросил предоставить мне паспорт на прибор и документ, дающий право медицинскому работнику проводить медицинское освидетельствование. Попросил присутствия при освидетельствовании не менее двух понятых, т.к. был лишён юридической защиты. На мои просьбы, предоставить адвоката или сообщить родным, получал отказ. Судья Бируля С.В. внимательно выслушала, мне неизвестно, зафиксированы ли мои пояснения в суде, секретаря не было и в постановлении от 20.12.16 г. секретарь не обозначен. Выслушав, судья удалилась совещаться и установила, что из протокола ясно, что я согласился на освидетельствование, но из рапорта полицейского следует, что я в помещении БУЗ РА Майминская ЦРБ от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Из объяснения Кудрявцевой Г.Ю., работающей БУЗ РА «Майминская районная больница», следует, что меня доставили 19.12.16 г. в 17 часов 40 минут. Это не соответствует действительности, меня задержали в 17 ч. 20 мин., учитывая все процедуры в помещении полиции, установление личности, составление протокола на прохождение медицинского освидетельствования и пр., в больнице я не мог оказаться через 20 минут. Причина отказа не указана, не зафиксирована в протоколе в присутствии адвоката или понятых, мной пояснена в суде, судьёй Бируля С.В. пояснения не приняты. Прежде всего отказано мне в предоставлении паспорта на прибор и документа, дающего право медицинскому работнику проводить медицинское освидетельствование. Отказано в просьбе о присутствии при освидетельствовании не менее двух понятых.

Судом назначено 500 рублей штрафа. Таким образом я, Акимов Владимир Гаврилович, гражданин правового государства Российская Федерация, которое, не щадя сил и средств борется с терроризмом во всём мире, провёл в застенке Майминской полиции 18 часов. Испытал физические и моральные страдания. Голод, последний приём пищи в 14-15 часов 19.12.16 г. Удалось поесть только после освобождения 29 декабря в полдень. Моральные страдания от сознания полной беспомощности и незащищенности от полицейского произвола. В дополнение из своей по сути нищенской пенсии я обязан оплатить штраф 500 рублей по решению Российского правосудия, а если своевременно не оплачу, надо полагать, опять грозит застенок. Теперь я полагаю, что в правовом государстве Российская Федерация зарегистрирован в полицейской базе как преступник и навесить на меня возможно любое преступление.

Не буду приводить и цитировать мои Конституционные права, законодательные акты, квалифицировать действия полицейских. Всё считаю изложено достаточно и в полном объёме, см. газету «Листок» №47, №51.

Как следует из двух публикаций газеты «Листок» в №47 и №51, полицейский произвол приобрёл систематический характер. Зло порождает зло. Требую надлежащего, полного расследования нарушения моих конституционных прав служащими полиции и их привлечения к ответственности вплоть до уголовной.

Ответственность ст.ст. 306, 307 УК РФ мне известна.

Акимов В.Г.