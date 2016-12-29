В Горно-Алтайске женщина повесилась после того, как ей не дали водки в долг

На мостовом переходе в районе нового корпуса унивеситета обнаружили повешенной женщину. Как сообщает наш источник, сейчас рядом с местом происшествия находится несколько патрулей полиции. Еще сегодня погибшая пыталась в одном из местных магазинов приобрести алкоголь и просила продать ей в долг, но продавцы отказались. Спустя некоторое время после этого ее обнаружили повешенной.

Судя по тому, что в округе так много полицейских, местные жители строят догадки о том, что правоохранители разыскивают собутыльников погибшей, которые могут быть причастны к ее гибели.

Напомним, 23 декабря Роспотребнадзор РФ на 30 дней запретил продажу спиртосодержащей непищевой продукции, в частности, пользующийся популярностью у маргинального населения "Боярышник".