В Горно-Алтайске студент ограбил муниципальную елку, чтобы украсить свой дом

Полицейскими задержан местный житель, подозреваемый в краже елочных украшений. В среду, 28 декабря, в дежурную часть полиции от сотрудников управления коммунального хозяйства администрации Горно-Алтайска, поступило заявление о том, что с елки, расположенной на детской площадке в одном из микрорайонов города, неизвестные лица похитили гирлянду и елочные украшения, расказывает сайт республиканской полиции. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена причастность к совершению кражи местного жителя 1998 года рождения, студента средне-специального учебного заведения.

Доставленный в отдел полиции юноша признался в совершении кражи, пояснив, что похищенными украшениями собирался нарядить новогоднюю елку у себя дома. В настоящее время похищенное изъято. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.