Кто такой Виктор Облогин - преступник или жертва политических интриг?

В связи с заметкой в газете "Листок" от 21 декабря 2016 г. "О решении Верховного суда Республики Алтай по мэру г.Горно-Алтайска В. Облогину" я хочу высказать свои соображения и выводы по данному вопросу.

В течение полугода, анализируя информацию из прессы по данному уголовному делу, я пришел к выводу, что молча созерцать это не могу.

Сразу скажу, что он мне не сват, не брат, не соратник по партийной линии. Я с ним соприкасался по работе в 1999 - 2003 гг., когда работал главой Чойского района.

Это был сложный период в истории нашей страны: не платили заработную плату, не давали вовремя пенсии, за три года образовалась задолженность по детским пособиям. Шла повальная "прихватизация", банкротство действующих предприятий в стране и в республике.

Вот тогда я и познакомился с мэром В. Облогиным на заседаниях правительства РА, различных совещаниях. Что я могу сказать о нем? Мне, как человеку, болезненно относящемуся к любым проявлениям несправедливости, бывшему в то время руководителем района, всегда импонировала позиция Виктора Александровича. Он никогда не отмалчивался, не забивался в угол, а всегда, я это подчеркиваю, всегда горячо отстаивал интересы города и людей, проживающих в нем.

Так мог поступать только деятельный руководитель и неравнодушный человек. Я хочу напомнить еще раз горожанам, жителям республики, в том числе чиновникам всех уровней, что за время пребывания В. Облогина в качестве руководителя город преобразился, не раз признавался самым чистым городом России, стал столицей региона, которой мы все можем гордиться.

Да, волевой руководитель, многие могут сказать, что грубый. Возможно, это и так. Но дела вершились, и людей он принимал на планерках и в специальное время, четко руководил службами - все делал, чтобы город стал краше и комфортабельнее.

Про все это, по-моему, забыли многие горожане, депутаты городского Совета и поверили в то, что В. Облогин - преступник-вор и казнокрад, согласно выдвинутому против него обвинению. Этим предали своего руководителя, боясь выступить против властей.

Я скажу прямо, не кривя душой, что подобного рода обвинения и еще более существенные можно выдвинуть против любого из глав районов республики… Если очень захотеть этого.

Сегодня мэра Облогина В.А. нельзя сравнивать с руководителями других городов России, отмеченными нарушениями законности, присвоением недвижимости, денежных средств. Хотя бы потому, что он не присваивал бюджетные деньги. А те, кто их воровал у государства многими миллионами рублей, довольствуются решениями судов о подписке о невыезде.

Я не могу не привести пример, когда в 90-х годах был свидетелем политического заказа в рамках одного района: надо было устранить от дел руководителя, который мешал в то время многим власть предержащим.

Это дело В. Вершинина, тогда действующего руководителя Каракокшинского леспромхоза Чойского района, депутата райсовета. Было заведено уголовное дело: он якобы хотел вынести шубу из магазина. Держали даже не дома, а в СИЗО.

Депутатам Чойского райсовета предложили из прокуратуры снять депутатские полномочия с Вершинина. Но, ознакомившись с предъявленными ему обвинениями, депутаты не согласились снимать полномочия, а напротив - потребовали заслушать на сессии следователя. Как я помню, его информация не удовлетворила депутатов. В другой раз был уже другой следователь… Мы поняли, что тянется время.

Тогда жители с. Каракокша, работники леспромхоза, депутаты не поверили обвинению, заступились за своего руководителя. Были протестные действия - районный митинг в с. Каракокша, на котором участники высказывались в поддержку В. Вершинина, о необоснованности обвинения. Вокруг митинга стояла плотным кольцом милиция, присутствовал прокурор республики Громоздин.

Я тогда тоже выступил, сравнивал действия правоохранительных органов, суда, прокуратуры, администрации Чойского района (тогда главой был Борисов А.М.) с 37-м годом. Думал, арестуют, но обошлось.

А суть дела состояла в том, что директор леспромхоза В. Вершинин отказывался сдавать леспромхоз некоему предпринимателю Н. Новоселову. Многие, конечно, еще помнят его: он имел даже свою муниципальную милицию, хотел в селе все подобрать под себя и поэтому совершил нажим на директора леспромхоза.

Вершинина, конечно, выпустили. Большая заслуга в этом жителей села, района, работников предприятия. Однако сломили его веру в справедливость нашей правоохранительной системы. И все равно развалили леспромхоз, тогда уже Вершинина не было у руководства.

Какой же отсюда вывод? И как это относится к мэру Облогину? Предполагаю, что В. Облогин сильно неудобная, несговорчивая фигура (мягко говоря) для администрации РА, потому что на все имеет свое слово, мнение. Он был потенциальным кандидатом в депутаты ГД РФ, мог помешать приватизации городского хозяйства. Многим этого не хотелось.

Поэтому, на мой взгляд, легче всего продержать неудобного мэра Облогина под домашним арестом до выборов городского Совета 10 сентября 2017 года. Новый мэр будет избираться уже из вновь избранных депутатов. Будут приватизированы необходимые некоторым лицам объекты городского хозяйства.

А Облогина выпустят, потому что предъявленные обвинения - просто фарс, и он никому уже не будет нужен.

Результат этого дела горожане, возможно, могут испытать на себе в 2017 году, когда обслуживать город будут не муниципальные службы, а различные ООО и др.

Действующим депутатам городского Совета желаю плодотворной работы по всем новшествам, проводимым новой администрацией под громкое "Ура" и "Одобрям" и своевременно поднимать руки по всем вопросам, выносимым новой администрацией города и РА.

Интересно, найдется ли у действующих депутатов мужество сегодня заслушать следователя и гособвинителя по результатам уголовного дела мэра Горно-Алтайска В. Облогина (а право на это есть), а также спросить у обвинения, как долго еще будет идти следствие, насколько виновен В. Облогин, чтобы держать его под домашним арестом, а не под подпиской о невыезде.

Напоминаю всем гражданам нашей республики - народная мудрость гласит: от сумы и от тюрьмы не зарекайтесь.



Н. Коровинский