Поздравляем, вы должник!

Читательница, обратившаяся в "Листок", не одинока в проблеме, которая коснулась многих в нашем городе. За аренду участка под гараж семья ежегодно аккуратно платит по квитанциям, их выдают в городской администрации, но теперь, после "смены власти", выяснилось, что эти люди должники. Так же как и многие другие, имеющие разрешение на аренду земли под гаражи, погреба, дома и т.п.

"Мы живем на улице Мамонтова, - рассказывает женщина (все ее данные есть в редакции) и показывает документы. - У нас имеется железный гараж, оформленный на мужа, он лежачий больной и по статусу числится как "ребенок войны". Земля, на который стоит гараж, 15 кв. метров, у нас в аренде уже около 20 лет. Имеется разрешение на установку гаража, датированное 3 декабря 1996 года, подписанное зав. отделом архитектуры. Я каждый год весной хожу в администрацию, пишу заявление и продлеваю этот договор, получаю квитанции и аккуратно их оплачиваю. Последнее разрешение выдано 12 июля 2016 года и подписано Виктором Емельяновым.

Но нынче получилось так: как всегда, в октябре я пришла в отдел архитектуры за квитанцией, но моего участка не оказалось в компьютере. Мне пришлось прийти еще дважды, наконец, документ нашли, и вдруг выяснилось, что мы задолжали за прошлые годы. Это получается, что я больше тысячи должна доплатить, хотя у меня есть все квитанции! Но как же так, мы всегда вовремя оплачиваем, никогда в должниках не ходили! Я спросила специалиста, откуда долг, мне сказали так: у нас теперь новая программа. Кстати, очередь в кабинет была большая и все возмущались, все пришли разбираться, много пожилых людей, да и молодежи много - все квитанции, связанные с арендой земли, за прошлые годы оказались неправильными. И всем говорят, что арендные договоры приводятся в порядок, что раньше были ошибки. Но если это ваши ошибки, почему мы должны за них расплачиваться? И если бы я сама свою сумму оплачивала, а то ведь у них каждый год квитанцию брала…

Я обратилась в городскую прокуратуру, там сказали, что не первая жалуюсь, прокурор выразил сомнение в законности такой акции со стороны городской администрации. Собираюсь написать заявление, пусть разбираются".

Как известно, "закон обратной силы не имеет" - если человек уже что-то оплатил, разве можно пересчитывать, правомерно ли это с юридической точки зрения? Мы позвонили в городскую администрацию. Мария Валерьевна Макрушина, главный специалист отдела земельных отношений, сказала следующее. "Начисляются населению долги по той причине, что мы поставили новую программу, а прошлые начисления были некорректными. Специалисты у нас сменились. Невозможно одному человеку отслеживать тысячи договоров, были ошибки, мы все перепроверили, и оказалось, что была недоплата по договорам за аренду земель под гаражи, погреба и прочее со стороны населения. Мы все привели в порядок и теперь переначисляем суммы по квитанциям".

На мое предположение, что это, скорее всего, незаконно, специалист заявила, что они имеют право сделать перерасчет за последние три года.

Кто виноват в этом безобразии? Напрашивается вывод, что начальник отдела, отвечающий за все, что происходит в сфере земельных отношений. Макрушина назвала как "крайнего" Дмитрия Алейникова, конечно же, прекрасно зная, что его уже сместили с поста и слили вместе два отдела - земельных и имущественных отношений. Так что виноватых в том, что в столь фиансово сложное время, да еще перед Новым годом, люди узнают, что они должники за прошлые годы, получается, нет. Но ведь по чьему-то указанию это было сделано. Если же виноват "предыдущий начальник", то почему бы с него, а не с жителей, многие из которых считают каждый рубль, по суду не взыскать эти деньги?

И не заплатить непонятно откуда взявшиеся долги горожане боятся из опасения (как, например, наша собеседница), что на следующий год администрация города договор не продлит и оставит семью инвалида без гаража.

Вот такие нерадостные сюрпризы преподносит людям перед праздником администрация Горно-Алтайска.

Александра СТРОГОНОВА