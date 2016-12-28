"Квартира моя превратилась в ад кромешный"

В редакцию обратилась пенсионерка Нина Ивановна, проживающая в доме №28 по улице Чаптынова и рассказала такую историю.

«В нашем доме делали капитальный ремонт, меняли трубы полностью, рассверлили все, а заделали так себе - слышимость ужасная.

Закончился ремонт в начале сентября. После этого внизу въехали новые соседи. Они, похоже, собственники, там раньше родственница их жила. Я думала, у меня будет нормальная старость - дети выросли, только-только внуки пошли, что еще можно в жизни желать?

Оказывается, рай-то кончается. Завели соседи снизу собачку. Ну, лает - ладно, думаю, освоится да перестанет. Потом вторую собачку привезли. Пару дней они молчали, потом началось - лаяли вдвоем, с подвыванием. Соседи утром уходят и целый день никого дома нет. А я-то дома целый день, ну если только в магазин пройдусь. Я ждала - ну, успокоятся животные, может быть. Оказалось, нет. Четвертый месяц заканчивается - ничего не меняется... Через пару месяцев я пошла к соседям.

"Мы решаем этот вопрос", - сказали. Решать можно и год, и два, я пошла написала заявление, собрала подписи других недовольных соседей (а я не одна такая). Одну собачку соседи убрали. Насчет второй объяснили всем, в том числе председателю ТСЖ, что "решают вопрос". Потом стали говорить, что им жалко эту собачку, ее им подарили... Потом мне стало совсем плохо. Где-то в полдевятого начинается лай и у меня начинает подниматься давление... я редко вызываю скорую, я гипертоник и знаю, что скорая особо ничего сделать не может. Первый раз они приехали - у меня было 250 на 110, так трясло, что еле отходили врачи.

Вызвала я участкового - может, думаю, поговорит с ними. Пришел какой-то участковый, поговорил, посоветовал - заткните уши. Потом еще раз приходил участковый - оказалось, что тот, первый, и не участковый был... Потом я вызывала скорую в час ночью - лай продолжался - меня уже тонометр не брал. Предложили в больницу поехать, а смысл? Ну, уеду я, меня прокапают, а вернусь-то туда же, в то же состояние. И вот так и длится до сих пор...

Председатель ТСЖ говорит, у нее даже на пятом этаже слышно. Как начинается с утра - и все... Тут неделю или полторы хозяин собачки дома был, так тишина стояла, я уж расслабилась даже. Зря.

Кто-то написал на двери соседей, что они нелюди. Они вызвали полицию, те пришли ко мне. Конечно, я ничего такого не делала, меня трясет, даже когда я просто там прохожу...

Контакта с соседями не получается. Квартира моя превратилась в ад кромешный. Мне страшно, что опять плохо станет... Участковый обещал, что мне придет письменный ответ из полиции, только уже почти месяц прошел, ничего не было.

Дозвониться ни до участкового, ни до их начальника не могу. Звонила в городскую администрацию, там сказали - к нам должен участковый обратиться, а он не отвечает. И что мне делать? Задушить эту собачку, что ли?»

По словам Нины Ивановны, до ремонта проблем со слышимостью в доме не наблюдалось. Звукоизоляция нарушена - и теперь соседи, что называется, мотают друг другу нервы. Получается, организация, которая производила ремонт, не до конца выполнила свою работу? Где искать виноватых? Обстановка накаляется, раз речь уже идет о порче имущества (входной двери) и проблемах со здоровьем.

И это нам рассказал только один участник конфликта... Собаке, конечно, вряд ли что получится объяснить, но ведь после собаки источником шума может стать еще что-то или кто-то. Надеемся, что все "профильные" службы обратят внимание на данную ситуацию и помогут вернуть жизнь жителей дома в мирное русло.



Соб. инф.