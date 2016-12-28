"Муниципалитет же должен что-то делать, чтоб техника-то работала?"

В "Листок" очень часто обращаются горожане, недовольные качеством уборки снега в городе. Нынешняя зима, похоже, решила ставить новые рекорды по количеству выпавших осадков и пока что успешно воплощает этот план в жизнь, начав прямо с октября. А в Горно-Алтайске тем временем как будто забыли, как вообще снег чистить и вывозить...

«Вы видите, что происходит? Снег, везде снег... Я живу на Оконечной, у нас "двойка" ходит, машины не могут разъехаться, - рассказала одна из позвонивших горожанок. - В автобусе едешь - водители ворчат, говорят, это вообще кошмар, как по городу передвигаться?

Замначальника горкомхоза мне говорил - арестовано имущество САХ. Так неужели до такой степени арестовано, что город оказался в таком положении? Значит, надо средства какие-то направить... Спрашиваю - а кто выкупает их имущество? Да никто, пока стоит. Ну как стоит, надо же действовать! Я в шоке была... САХ ("Спецавтохозяйство") обанкротили, а город теперь страдает. Люди страдают! В чем дело-то, его кто-то хочет выкупить? Его специально обанкротили? Муниципалитет же должен что-то делать, чтоб техника-то работала?

Я недавно была свидетелем сцены на Ткацком - девочка стала заходить в автобус, а там такой лед, и она упала под колесо. Все кинулись ее доставать, а она прямо вниз скатилась...

Прислали опять вчера "Беларусик", я говорю - вы почему так заузили дорогу, где грейдеры? Водитель мне говорит - а вы видите, какая у меня резина, я чуть в сторону возьму - меня самого утягивает.... Так что ты тогда сделать можешь, если самого в сторону ведет? И все так едут, буксуют. Я поинтересовалась, чей это трактор, оказалось - ИП Галкина. Что-то много стало этого Галкина. Везде толкают... вот контейнеры его появились, я посмотрела - безобразие, попыталась администрации сказать - тему перевели, сказали, мол, на контроль взяли. Раньше хоть можно было на планерке высказаться, а сейчас что? Никто нас слушать не хочет...».

Еще один горожанин, проживающий в районе Гардинки, просит обратить внимание на расчистку дорог в районе пятой школы: "Здесь дорога выше тротуара стала, не то что ездить - пройти нельзя, тротуар не чистится, дорога не чистится, бабушки старенькие внуков в школу ведут - вчера чуть не сшибли ребенка вместе с бабушкой.

Я звонил дежурному по городу, представился, все рассказал - никакого эффекта. Сегодня еще раз звонил... Новая мэр что думает-то? Ладно, я согласен, улицы на окраинах не чистятся, но тут-то ребятишки, первоклассники. Да и улица Ленина - не закоулок. В школу не зайти, не проехать там, лед, снег, каша. К кому еще обращаться?"

И такие жалобы корреспонденты "Листка" выслушивают по нескольку раз в день. А зима-то, собственно говоря, еще и на середину не вышла, так что снега будет еще много.

Между тем, качество очистки даже главной транспортной артерии города - проспекта Коммунистического - вызывает нарекания у жителей Горно-Алтайска.

Не пожелавший представиться мужчина очень возмущался тем фактом, что "Листок" публикует хроники борьбы со снегом жителей Усть-Канского района, то и дело оказывающихся оторванными от "большой земли", но не пишет о том, что по проспекту Коммунистическому с двух сторон нагребли огромные снежные валы вперемешку с грязью, все это не вывозят, и ситуация непременно кончится чем-то плохим.

"Выйдите на проспект, вам же пару метров пройти, и напишите! Елочки маленькие в районе лицея все в грязном снегу стоят! Они же сгниют потом! А то вообще ничего не пишете, и все молчат, как будто так и надо!" - негодовал горожанин.

Что ж, мы полностью согласны с ним и разделяем его эмоции - на расчистку города, а также на подсыпку тротуаров (на это тоже жалуются многие) нужно бросить больше сил, времени и средств. Мы вот уже про это написали.