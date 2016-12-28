Горно-Алтайскому Льву Яшину- 80!

Арий Александрович Фролов родился в селе Быстрый Исток Алтайского края 25 декабря 1936 года, но уже в 1937 году семья Фроловых переехала в Горно-Алтайск, где Сан Саныч, как его именуют близкие люди, живёт и по сей день.

Закончив школу №8, Саныч на автомобильных курсах приобрёл профессию шофёра, после чего был призван на службу в Тихоокеанский флот. Сроки службы в те далёкие времена были далеко не детские и матросу Фролову предстояло отдавать долг Родине целых пять лет. Но в 1956 году вышел знаменитый указ о сокращении армии и военно-морского флота на миллион двести тысяч человек и, попав под это предписание, Арий Фролов через полтора года вернулся домой.

После демобилизации Сан Саныч немного поработал слесарем и шофёром на автобазе Облпотребсоюза, два года печатал в городской типографии газеты и журналы, а потом за компанию со своим товарищем пошёл учиться в Технологический техникум по специальности "инженер-технолог швейного производства".

После окончания учёбы Арий Александрович чуть не "загремел" по распределению в Усть-Канский быткомбинат на грошовую зарплату, но тут председатель Спорткомитета Дмитрий Иванович Увачёв предложил ему должность своего заместителя по учебной части. И, наконец, из Спорткомитета Сан Саныч перешёл в горно-алтайскую вспомогательную школу-интернат, где и проработал последующие 37 лет и откуда ушёл на заслуженный отдых.

- Сан Саныч, начнём с того, откуда взялся "Арас"?

- Из детства. Не помню, кто меня так назвал первый раз и почему, но приклеилось намертво и на всю жизнь. Что ведь интересно - порой случалось так, что люди, знавшие меня довольно долго, только через много лет узнавали, что Арас - это не настоящее моё имя.

- А откуда пошло увлечение футболом?

- Как и у большинства мальчишек моего времени, тоже из детства. Мячей тогда почти не было, набивали тряпками подходящий кусок материи и гоняли такой вот "мяч" до умопомрачения.

А в школе нами уже более серьёзно занялся Алексей Корнилович Дедин, который и стал моим первым тренером. Восьмая школа в фаворитах не числилась, но «шороху» в междушкольных соревнованиях мы наделали.

Меня тогда заметили и под шумок взяли играть "подставным" за сильную шестую школу, которая боролась за первое место. Там я неплохо играл в нападении, но вскоре обман открылся и эту школу сняли с соревнований.

- А когда начали выступать в более серьёзных турнирах?

- На флоте. Один раз зашли во Владивостоке с ребятами на стадион погонять мяч, а там тренировалась главная флотская команда. Увидели, как я играю, подошли, спросили, кто такой, узнали, где служу, после чего я быстро был переведён в своего рода спортроту и жил практически на стадионе, выступая за сборную Тихоокеанского флота. Там, кстати, первый раз и попробовал себя в качестве вратаря.

- Когда стали выступать за Горно-Алтайск?

- Первый небольшой опыт был ещё до службы, сыграл два матча. А после демобилизации мой сосед, играющий тренер нашего "Спартака" Александр Сергеевич Долгушин дал мне свои бутсы и снова привёл на стадион, с которого я не уходил уже до 1978 года.

Вскоре Долгушин переехал в Рубцовск выступать за местное "Торпедо" и нашим тренером стал председатель общества "Спартак" Михаил Петрович Кречетов.

- В каких турнирах выступал "Спартак" на момент вашего прихода?

- Команда выступала в сильном чемпионате Алтайского края, куда входили коллективы из Бийска, Барнаула, Новоалтайска и Рубцовска и параллельно в розыгрыше Кубка Алтайского края.

- И насколько успешно?

- Поначалу хвастаться было нечем. Первые сезоны плелись на последнем месте, команда находилась в стадии формирования, состав постоянно обновлялся, текучка была большая.

Сборные крупных алтайских заводов соперников в нас не видели, так и говорили: "Наваляем вам, сколько захотим".

Нас злило это страшно, постепенно обозначился постоянный костяк команды, из Пединститута пришли молодые талантливые ребята Толя Минин, Витя Лозин, Саша Рыжиков, Леонов Толя, из бийского "Спартака" приехал выдающийся нападающий Александр Кармацких, который стал нашим играющим тренером и вскоре с нами были вынуждены считаться уже все участники краевого первенства.

- Какие самые памятные даты в Вашей футбольной карьере?

- Первый крупный успех пришёл к нам в 1961 году, когда горно-алтайский "Спартак" в Чемпионате Алтайского края занял второе место. Согласись, что в первенстве, где выступали 16 лучших коллективов из крупных краевых городов, для провинциальной команды это было сродни победе. Ну и, конечно же, 18 июля 1968 года, когда в финале Кубка Алтайского края на стадионе "Спартак" со счётом 2:0 нами был повержен рубцовский "Алтаец".

Это был поистине звёздный час горно-алтайского футбола, больше таких побед "Спартак" никогда не добивался! Голы в том "золотом" матче забили Юрий Зарубин и Александр Кармацких.

Вот состав нашей команды в тот знаменательный день. В воротах А.Фролов; защитники А, Воронин, П.Каребин, В.Иванов, В.Харин, В.Юрьев; полузащитники: В.Фёдоров, Б.Ревтов, Ю.Зарубин, А.Рыжиков; в нападении играли В.Лозин, А.Кармацких, Б. Качканаков и В.Юшаков, в запасе находился Пётр Соломатин. Отличная была команда, но, надо сказать и поддержка была просто бешенная!

Во время матча команды на стадионе "Спартак", который был тогда ещё без крыши и с деревянной трибуной, буквально яблоку упасть было негде, всё заполнено до предела!

Люди приходили за нас болеть целыми семьями, итоги сыгранных матчей долго ещё обсуждались в газетах, на радио, ну и, конечно, во дворах, на улице. Да такое положение с футболом было не только у нас, по всей стране так было.

А как поднималось в городе настроение после выигранных поединков! В такой ситуации сыграть спустя рукава было немыслимо просто, мы землю грызли, чтобы не уступить почти что профессиональным командам из алтайских городов.

Был ещё сезон 1966, по моему, года, когда после первого круга мы шли в чемпионате на первом месте, большой тогда шум поднялся - "Как, мол, так, какой-то Горно-Алтайск обыгрывает все именитые команды"!

А во втором круге Пединститут не отпустил своих студентов на матчи, отправив их в стройотряды, и закончили мы сезон в середине турнирной таблицы. Очень было обидно, могли взять призовое место.

- Приглашали выступать за другие команды?

- С завидной регулярностью. Кармацких периодически уезжал играть в другие города, один раз звал в Бийск, играть за химзавод. Сразу квартира, бешеная зарплата. А надо сказать, что квартиры у меня в Горно-Алтайске не было долгое время, по углам скитались, у тёщи жили. Но я тогда сказал: "Нет, Саша, езжай уж один. Я люблю свой город и меня здесь любят и уважают, не поеду".

Оригинально предложили играть за Рубцовск. Играли в гостях с местным "Торпедо", им край нужна была победа, а мы упёрлись и ни в какую не уступали, причём даже запасных игроков у нас тогда не было. Но вот упёрлись и всё, да и у меня игра шла, всё вытаскивал.

И вот подходят к моим воротам директор тракторного завода с инженером и прямо во время матча начинают меня сватать в "Торпедо", мол, и зарплата хорошая и квартира, пятое-десятое. Говорю: "Мужики, не мешайте, дайте хоть игру закончить, потом поговорим". Но нет, так и стояли над душой весь матч, может, отвлечь хотели.

В барнаульском "Динамо" хорошие условия предлагали, тоже отказался. У вас, говорю, свои классные вратари есть, Борис Караваев, мастер спорта, Брыкин, Федулов.

Перетянули тогда они к себе Кармацких, но команда его не приняла, хоть он и был на голову выше всех. У футболистов там был наигранный состав, все свои и чужие им не нужны были. Не дали играть Саше и всё, ни пасов в игре, ничего. Отыграл он там два сезона и уехал в Казахстан, в Лениногорск. В то время в тамошней команде был тренером Солдатов, он собрал к себе маститых футболистов, но все были уже в возрасте. Приезжали на товарищескую игру в Горно-Алтайск, мы раскатали их - 2:0. Тоже звали к себе, но я снова отказался - "Нет, ребята, мне здесь хорошо".

Один раз, правда не утерпел, когда из Междуреченска Кемеровской области поступило прямо фантастическое предложение. Никому ничего не сказал, поехал на разведку. Приезжаю, меня приводят на стройку, почти готовый дом уже, говорят: "Через месяц дом сдаётся, выбирай квартиру". Ну, походил, выбрал себе двухкомнатную.

Дальше больше, ведут к директору шахты. "Сколько, - спрашивает, - в Горно-Алтайске получаешь"? "Сто двадцать, - говорю, - выходит". "Здесь будешь получать 900, числиться шахтёром, а работать на футбольном поле".

Я даже не знаю, как объяснить, что такое в советское время 900 рублей… На следующий день уже сыграл первый календарный матч в команде «Шахта» - 1-2, неплохо сыграл. В общем, прожил там около месяца, квартира уже вот-вот готова будет, поехал домой вещи собирать.

А в Горно-Алтайске меня потеряли (я ведь не сказал ничего никому, когда поехал), "Спартак" две игры продул и город гудит - где Арас?

Прихожу на тренировку, говорю, ребята, так и так, уезжаю, дают квартиру, зарплату, а здесь мне и жить- то негде.

А в то время в Горно-Алтайске жил писатель Александр Демченко, в газете работал, большой любитель футбола. Так он тут же пошёл к первому секретарю обкома Павлу Егоровичу Тадыеву - "Так и так, Арасу нужна квартира, иначе город этого вратаря потеряет".

На следующий день Тадыев сам нашёл меня, простой мужик был, говорит: "Иди в горисполком, получай ордер и играй дома". Прихожу в горисполком, там меня знают, говорят: "О, Арас пришёл квартиру получать, давно пора!". И вручают мне ордер на однокомнатную, жёлтый дом, рядом со стадионом "Динамо", первый этаж.

А надо сказать, в Междуреченске мне климат не понравился, грязно, на зубах постоянно хрустит что-то, шахтёрский город, одним словом. Чёрт с ней, думаю, с этой зарплатой, жил на 120 и дальше проживу, зато я дома, свой угол есть теперь и команде нужен позарез. Позвонил в Междуреченск и отказался.

- Наверное, за столь долгую спортивную карьеру на стадионах случались какие- нибудь курьёзные моменты, непредвиденные ситуации?

- Конечно, всякое бывало. Вот в том же матче в Рубцовске, когда прямо во время игры меня уговаривали перейти в

"Торпедо", торпедовцы тогда боролись за первое место и победа им нужна была как воздух. Атаковала вся команда, ко мне в штрафную даже их вратарь прибегал уже в первом тайме. А мы - ни в какую!

В перерыве говорю нашему молодому нападающему Володе Юшакову: "Вовка, стой в центральном круге, как вся их команда снова прибежит к моим воротам - я тебе мяч закину, а ты рви к их воротам и забивай, скорость у тебя хорошая, убежишь".

И что ты думаешь- сработало ведь! В одной из контратак закинул Володьке мяч, он убежал, забил - и мы победили!

Но только игра закончилась, смотрю, народ с трибун несётся к моим воротам. Скажу честно- перетрусил здорово, думал - бегут бить, ведь мы такие важные очки у них забрали и я в первую очередь.

А они подхватили меня на руки и давай качать! А потом на руках же и унесли в раздевалку. Оказывается, во время игры уже прошёл слух, что я согласился перейти в "Торпедо", вот они несли меня и кричали- "Ура, Арас наш, теперь мы всем покажем"! Пришлось потом всё-таки их разочаровать…

Ещё был случай, когда довелось применить навыки бывшего нападающего. Играли дома, не помню теперь, с какой командой, проигрывали и никак не могли сравнять счёт.

И вот в одном из эпизодов я не утерпел и, прямо как в знаменитой комедии "Вратарь", пробросил сам себе мяч на ход и понёсся с ним к чужим воротам. Они, понятно, обалдели и пока приходили в себя, я пролетел всё поле и хорошим ударом загнал мяч в сетку, стадион аж взревел! Да, всякое случалось…

Хочу ещё рассказать про поддержку, которую земляки оказывали нам на чужих стадионах.

Мой сосед по дому Костя Парфенюк работал в те годы в ПАТП на рейсовом автобусе, и когда наши игры в Бийске совпадали с его бийскими ездками, то Костя, забирая с вокзала пассажиров, оставляя 12-15 мест нашей команде, сразу предупреждал, что сначала они едут на стадион смотреть футбольный матч, а уж потом вместе с командой отправляются в Горно-Алтайск, по заданному, так сказать, маршруту.

И ведь какое дело- жалоб никогда не было! С удовольствием все ехали на стадион, смотрели нашу игру и уж потом, с опозданием на два часа, отправлялись в Горно-Алтайск. Вот что значил для людей футбол в те годы.

Также ребята- бензовозчики. Приезжали в Бийск, заливались топливом - и на стадион. Оставляли машины неподалёку, смотрели игру, поддерживали нас и потом уж ехали обратно.

- А как относились к футболу власти?

- Ну, мне вроде грех жаловаться- квартиру дали, но бывали, прямо скажем, и некрасивые ситуации.

Однажды принимали у себя рубцовчан, важная была игра. Давайте, говорят, ребята, обыграйте их, купим всей команде спортивные костюмы. А они стоили, как сейчас помню 73 рубля, деньги немалые.

Обыгрываем их после первого тайма и в перерыве меня в сторону отзывают рубцовские руководители. Один вытаскивает из кармана толстую пачку денег - "Слушай, пропусти, во как гол нужен!".

Я говорю: "Нет, ребята, нужен гол - так забивайте, а специально пропускать не буду".

Выиграли мы тогда, ну и не только костюмов не увидели- нас даже поздравить с победой не зашли, вот так.

Ворохнулась, помню, подленькая мыслишка - поди, надо было пропустить, хоть команду бы одел. Но тут же и пропала, и больше никогда не возвращалась, смело людям в глаза могу смотреть, всю жизнь играл честно и совесть моя чистая.

После нашей самой крупной победы в Кубке Алтайского края в 1968 году тоже не совсем ладно вышло. Кубок был очень больших размеров, по традиции на нём были выгравированы даты, названия команд и фамилии игроков, этот приз завоевавших. Так вот на том Кубке наши фамилии по какой-то причине так и не появились.

Кроме того, нам забыли вручить дипломы и грамоты, да и просто по-человечески нас тогда не поздравили ни руководители области и города, ни спортивные деятели. Потом уж мы поняли, что им важна была победа наша, а не сами футболисты. Отчитались перед вышестоящим руководством, что привели команду к победе, и получили благодарности.

Ну, да бог с ними, нам хватало любви и уважения горно-алтайских болельщиков, а это, без малого, тогда был целый город. А в тот великий день мы были на седьмом небе от счастья и без всяких чиновников…

Мы больше часа просидели с Сан Санычем в его уютной кухне, за чашкой чая беседуя о футболе прошлых лет, о нынешнем горно-алтайском "Спартаке", вспоминали общих знакомых и просто разговаривали о жизни. Оказывается, мы долгое время жили в соседних домах и я, ещё только начинавший в ту пору осваивать азы футбола, даже не подозревал, какой уникальный футбольный мастер живёт буквально в 20 метрах от моей квартиры.

В конце нашей беседы я с удивлением узнал, что в свои теперь уже 80 лет Саныч не просто бегает на лыжах, но и со своим зятем, тоже известным в Горно-Алтайске человеком, полковником МВД в отставке Александром Табакаевым с удовольствием ходит на охоту.

Поистине мудро поступил в своё время Арас, что не поехал за большие деньги глотать угольную пыль Кузнецкого бассейна.

Крепкого Вам здоровья, Арий Александрович, и юношеского задора ещё на долгие годы! С юбилеем!

Беседовал Николай ВАСИЛЬЧЕНКО

Верхний снимок: юбиляр, декабрь 2016 г. Фото автора.

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