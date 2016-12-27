Инициативная группа собирает средства в поддержку опального мэра Горно-Алтайска

Инициативная группа в поддержку мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина 26 декабря приняла решение продолжить сбор подписей, а также начать сбор средств для направления в Москву "ходоков" в защиту незаконно удерживаемого, по мнению инициативной группы, под домашним арестом мэра Горно-Алтйаска. В целях проведения в Москве акции протеста и встречи с администрацией президента Российской Федерации.

Всех, кто неравнодушен к судьбе мэра Горно-Алтайска просим оказать посильную помощь, ибо при злостных нарушениях закона следственными органами и судебной системой, каждый из нас может оказаться на месте Виктора Облогина.

Для перечисления средств обращайтесь по телефону 8-903-919-17-39, Вера Николаевна, член инициативной группы, соратник Виктора Облогина.