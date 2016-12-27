В Горно-Алтайске состоится ярмарка салютов

В среду, 28 декабря, в 18:00 часов у подножия горы Тугая начнется «Ярмарка салютов» с показательным запуском пиротехники. Будет произведено порядка 600 выстрелов и продемонстрировано около 30 видов различных фейерверков, отмечается на сайте мэрии. На ярмарке горожане и гости города смогут не только посмотреть в действии работу пиротехнических устройств, но и приобрести эту пиротехнику со скидкой до 50%.

Организатором ярмарки выступает компания «Русский фейерверк Горно-Алтайск», которая находится по адресу ул. Чорос-Гуркина, 121/3 (район «Мебельной фабрики»), при информационной поддержке «Радио Сибирь». Гости ярмарки также смогут приобрести горячий чай, шашлык, поучаствовать в конкурсах с розыгрышами призов. Приглашаются все желающие. Вход свободный.