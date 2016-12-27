Опасные связи. Случайный знакомый украл у девушки в кафе телефон

Полицейскими задержан местный житель 1995 года рождения, подозреваемый в краже мобильного телефона у жительницы республиканской столицы. Как рассказывает сайт МВД по РА, с заявлением обратилась молодая девушка. Как пояснила потерпевшая, она отдыхала в одном из кафе Горно-Алтайска, где познакомилась с молодым человеком. В ходе общения девушка на несколько минут отлучилась, оставив свой телефон на столе, а вернувшись, обнаружила, что новый знакомый уже ушел, прихватив с собой ее мобильник.

Сумма причиненного ущерба составила более 20000 рублей.

Благодаря четким и слаженным действиям сотрудников уголовного розыска подозреваемый в течение часа был задержан в одном из микрорайонов города. Доставленный в отдел полиции горожанин признался в совершении кражи, пояснив, что телефон намеревался продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. В настоящее время похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.