График работы автобусов и медучреждений в праздники

31 декабря 2016 года до 23:00 часов продлевается время работы всех автобусов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории города. Работа же дежурных автобусов продлевается до 04:00 часов утра 1 января 2017 года. К дежурным автобусам относятся автобусы №№ 1-5 (7:00 ч.), 4-2 (6:03 ч.), 7-2 (6:48 ч.), 8-2 (6:26 ч.), 9-6 (6:41 ч.), 12-1 (6:11 ч.), 14-1 (6:49 ч.), 15-1 (6:39 ч.), 20-3 (7:15 ч.), 25-2 (6:17 ч.)

Кроме этого, в период с 1 по 8 января работа автобусов будет осуществляться по следующим графикам муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок: №№ 1-1 (5:50ч.); 1-2 (6:05 ч.); 1-3 (5:55 ч.); 1-5 (7:00 ч.); 1-7 (6:30 ч.); 4-1 (6:03 ч.); 4-2 (6:03 ч.); 7-1 (6:18 ч.); 7-2 (6:48 ч.); 8-1 (6:26 ч.); 8-2 (6:26 ч.); 9-2 (6:16 ч.); 9-4 (6:46 ч.); 9-6 (6:41ч .); 12-2 (7:01 ч.); 14-1 (6:49 ч.); 15-1 (6:39 ч.); 20-2 (7:10 ч.); 20-3 (7:15 ч.); 25-1 (6:40 ч.). С 6 января 2017 года на линию выйдет автобус № 17. В случае увеличения пассажиропотока в новогодние праздники союз автопредпринимателей будет готов к запуску дополнительных автобусов. С 9 января работа автобусов на линии будет восстановлена в обычном режиме.

Также на период Нового года и Рождественских каникул изменятся графики работы горно-алтайских больниц.

Амбулаторно-поликлиническое отделение БУЗ РА «Республиканская больница» (ул. Чорос-Гуркина, 6) с 3 по 6 января 2017 года будет работать с 9:00 – 13:00 часов. Тел. регистратуры: 2-63-83

Детское амбулаторно-поликлиническое отделение (ул. Ленкина, 2) с 3 по 6 января будет работать с 8:00 – 13:00 часов. Тел. регистратуры: 2-22-50.

АУЗ РА «Республиканская стоматологическая поликлиника» (ул. Социалистическая, 19) 31 декабря 2016 года будет работать с 8:00 – 21:00 часов. Тел. регистратуры: 2-71-89. Прием по оказанию неотложной помощи с 1 по 9 января 2017 года будет осуществляться в АУЗ РА «Стоматологическая поликлиника №2» (пр. Коммунистический, 105) с 8:00 – 21.00 часов.

Оказание круглосуточной медицинской помощи осуществляется в лечебно-профилактических учреждениях Горно-Алтайска: БУЗ РА «Республиканская больница» (4-90-86,4-90-74), БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер» (2-53-20), БУЗ РА «Перинатальный центр» (2-43-04), БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» (4-93-15), БУЗ РА «Центр медицины катастроф» (2-22-54,4-93-33), БУЗ РА «Противотуберкулезный диспансер» (6-13-98), БУЗ РА «Психиатрическая больница» (4-90-33).

Источник: сайт мэрии Горно-Алтайска