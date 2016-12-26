Республиканская елка перенесена на день

Власти Республики Алтай приняли решение перенести на вторник, 27 декабря, проведение новогодней елки, которая должна была состояться сегодня, говорится на сайте мэрии. Напомним, 26 декабря в России объявлен днем общенационального траура, в связи с авиакатастрофой, произошедшей над Черным морем. В этот день в Горно-Алтайске, как и по всей стране, будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, в результате авиакатастрофы с участием самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты трех телеканалов, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза) и глава департамента культуры министерства обороны Антон Губанков. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.