Более 30 тонн мяса закупили горожане на предновогодней ярмарке в Горно-Алтайске

Республиканская предновогодняя ярмарка с поздравлениями для детей от Деда Мороза и Снегурочки состоялась в Горно-Алтайске.

На ярмарке продали продукции на сумму более 23,8 млн рублей, в том числе сельхозпродукции – на 17,6 млн рублей. Реализовали 31,7 тонн мяса, из которых говядины – 12,8 тонны, баранины – 5,9 тонн, свинины – 9,5 тонн, конины – 1,5 тонн, сарлычатины, козлятины, маралятины – 2 тонны, рассказывает сайт правительства РА.

Твердых сыров продано 0,4 тонны, меда – 0,5 тонны, сливочного масла – 0,3 тонны. В ярмарке участвовали практически все муниципальные образования Республики Алтай, кроме Улаганского. Наиболее активное участие приняли сельхозкооперативы и предприятия из Кош-Агачского и Майминского районов. Мероприятие традиционно собрало лучших производителей региона. 129 предприятий, в том числе 73 сельхозтоваропроизводителя, 25 оптовых предприятий и предприятий общественного питания и точек с сувенирной продукцией, а также 31 предприятие из соседних регионов, предложили разнообразный выбор продукции.