Поиски Анатолия Тенгерекова продолжаются. Родственники пропавшего предположили, что его могут удерживать силой

Волонтеры и сотрудники полиции Республики Алтай разыскивают пропавшего 19 декабря 26-летнего жителя Горно-Алтайска Анатолия Тенгерекова. Молодой мужчина ушел из дома 19 декабря, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Родственники парня считают, что у него могли быть конфликты, и его исчезновение не случайность, молодого человека могут удерживать насильно. Другие утверждают, что житель Горно-Алтайска довольно часто бывал в Новосибирске по рабочим моментам, и вполне может оказаться там, пишет ИА "Банкфакс". Однако на связь он не выходит уже пять дней.

По сведениям волонтеров, рост пропавшего - 180 см, он имеет среднее телосложение, черные волосы, темно-карие глаза. Среди особых примет мужчины шрам размером 0,5 см возле левого уголка верхней губы. Родственники горожанина предполагают, что он был одет в черный пуховик фирмы Lanvin с логотипом на левом рукаве. Также на нем могла быть черная шапка с лейблом Acoola, ботинки зимние серого цвета Ecco. Именно этих вещей в гардеробе мужчины после его пропажи не оказалось.

Близкие Анатолия Тенгерекова рассказали, что 19 декабря в 18:00 он вышел из своего дома по адресу Чорос-Гуркина, 33, и больше его никто не видел.

Полицейские и волонтеры обращаются ко всем, кому что-либо известно о пропавшем, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 02 (102) или 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный).