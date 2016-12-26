Юного жителя Горно-Алтайска с большим грабительским опытом осудили условно

В Горно-Алтайске 19-летний парень признан виновным в грабеже и краже. Как говорится на сайте республиканской прокуратуры, 28.10.2015 осужденный, находясь в Горно-Алтайске около здания одного из отделений Сбербанка России подошел к знакомому, выхватил у него из рук банковскую карту, потребовав сообщить пин-код. Опасаясь его действий, потерпевший сообщил пин-код банковской карты. После чего, осужденный в течение дня снял с карты более 46 тыс. рублей.

Кроме того, в июне 2016 года молодой человек похитил три велосипеда, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 30 тыс. рублей.

С учетом признания вины, раскаяния в содеянном, молодого возраста осужденного, суд пришел к выводу, что его исправление возможно без реального отбывания наказания и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.