Алтайэнергосбыт в одностороннем порядке расторг договор на поставку электроэнергии с УК Центральная

С 28 декабря 2016 года АО «Алтайэнергосбыт» в одностороннем порядке расторгает договор купли-продажи электрической энергии с ООО «УК Центральная», сообщается на сайте Комитета по тарифам РА. АО «Алтайэнергосбыт» с момента расторжения договора купли-продажи электрической энергии как гарантирующий поставщик берет на себя обязательство обеспечить бесперебойным энергоснабжением потребителей ООО «УК Центральная».

Потребителям ООО «УК Центральная» необходимо обратиться до 13 января 2017 года в Горно-Алтайский филиал АО «Алтайэнергосбыт», расположенный по адресу: 649007, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, д. 11/1 для заключения договора энергоснабжения, а так же предоставления показаний приборов учета по состоянию на 28 декабря 2016 года.