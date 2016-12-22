В Горно-Алтайске третий день разыскивают Анатолия Тенгерекова

Разыскивается Тенгереков Анатолий Тимофеевич 1990 года рождения, уроженец г. Горно-Алтайска, который 19 декабря 2016 года около 18 часов ушёл из дома по ул. Чорос-Гуркина, 33 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает сайт МВД по РА.

Приметы: на вид 25-27 лет, азиатской внешности, среднего телосложения, рост 180-182 см, волосы черные короткие, брови прямые широкие, нос прямой, глаза черные.

Особые приметы: на верхней губе с правой стороны имеется шрам размером 0,5 см, на шее с левой стороны имеется шрам размером 1 см.

Был одет: Пуховик чёрного цвета с капюшоном, на карманах имеются хромированные заклепки, на рукаве пуховика в районе плеча имеется надпись «LANVIN», шапка вязанная фирмы «Acoola» черного цвета, джинсы синего цвета, ботинки зимние серого цвета.

Граждан, знающих что-либо о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: (38822) 2-56-55, 9-25-00, 9-23-28 или в ближайшее отделение полиции 02.

Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту безвестного исчезновения молодого человека.

Как рассказывает сайт ведомства, 20 декабря с заявлением о розыске обратилась сестра пропавшего мужчины, которая проживает с ним в одной квартире.

В целях установления местонахождения Анатолия Тенгерекова проводятся поисковые и проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.