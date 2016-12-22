Двое молодых людей пытались наладить продажу наркотиков в Горно-Алтайске через Telegram

В Горно-Алтайске вынесен приговор о незаконном сбыте наркотиков с использованием сети Интернет и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Как говорится на сайте республиканской прокуратуры, житель Горно-Алтайска Ф. и житель Бийска К. в конце 2014 г. решили заняться сбытом наркотиков при помощи мессенджера Telegram.

В составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет они совершили три покушения на незаконный сбыт наркотических средств, приготовление к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере, а также совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений. Наркотические средства – так называемые «спайс», «скорость» они реализовывали через бесплатный мессенджер Telegram наркозависимым жителям республики.

Осужденным назначено наказание по совокупности преступлений в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в собственность государства конфисковано имущество осужденных (автомобиль, сотовые телефоны, используемые для совершения названных преступлений).