Верховный суд разрешил Облогину откидать снег от забора, а Облогин заявил про уголовную банду, контролирующую республику

В четверг на прошлой неделе состоялось заседание Верховного суда Республики Алтай, на котором была рассмотрена апелляция мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина на решение Горно-Алтайского городского суда о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Поддержать опального мэра пришла группа горожан, среди которых были бывший спикер Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай Даниил Табаев и бывший глава Правительства Республики Алтай Владимир Петров. На судебном заседании присутствовал наш корреспондент Амыр Айташев. Предлагаем вашему вниманию его репортаж:

Судья Верховного суда зачитала аргументы следствия, согласно которым оснований для изменения избранной меры пресечения не имеется, поскольку Облогин обвиняется в совершении тяжких преступлений, наказание за которые предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 10 лет, обвиняемый оказывал давление на свидетелей, среди которых оказались депутаты городского совета Людмила Субботина, директор фирмы «Акцент» и Тенгис Бабрашев, главный инженер Горно-Алтайской типографии, которые после допросов, находясь в силу занимаемой должности и рода деятельности под непосредственным влиянием Облогина, обратились с заявлениями об оказании на них давления со стороны следствия, в связи с этим у органа следствия имеются основания полагать, что, находясь на свободе, Облогин может продолжить заниматься преступной деятельностью, воспрепятствовать производству по уголовному делу путем воздействия на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, скрыться от органов предварительного следствия или суда либо иным образом воспрепятствовать производству по делу.

В своем выступлении перед судом Облогин попросил об изменении ему меры пресечения на подписку о невыезде, так как заключение его под домашний арест является политическим актом «уголовной банды, контролирующей республику», и в течение шести месяцев, которые он находится под арестом, следствие идет в очень вялом режиме. Отметил мэр также то, что дело Екатерины Петренко, охарактеризованной им как «воровка и мразь», было расследовано в ускоренном порядке, и сейчас она до вынесения приговора находится на свободе. На Облогина же, по его мнению, ничего «накопать» не могут и держат его под арестом только для того чтобы прибрать имущество муниципалитета к рукам, о чем говорят решения прошедшей сессии городского совета Горно-Алтайска. Указал Виктор Облогин на то, что вины его ни в чем нет, так как представленные следствием материалы свидетельствуют лишь об исполнении мэром решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов о предоставлении гарантий, то есть его прямых должностных обязанностей, а не о совершении мэром Горно-Алтайска противоправных действий. Кроме того, проводимые работы по утеплению фасадов домов, которые раньше замерзали по причине изношенности, и другие работы не являлись коммерческим предприятием, а носили социальный характер, в связи с чем, нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации допущено не было.

Заявил Виктор Облогин и о том, что всю свою жизнь работал на благо города, что подтверждается награждением его орденом «Тан Чолмон», званием Почетного гражданина Республики Алтай и другими наградами, не собирается никуда скрываться от следствия, не имеет никакой возможности влиять на свидетелей, так как временно отстранен от исполнения обязанностей мэра города, и не собирается устраивать митингов и революций. Указал на то, что примененные к нему ограничения и запреты, такие как:

- не покидать жилище без письменного разрешения следователя и контролирующего органа;

- не менять указанное место проживания без разрешения следователя;

- не общаться со всеми лицами, за исключением адвокатов, встречи с которыми должны проходить по месту домашнего ареста, а также близких родственников, круг которых определен законом;

- не общаться в различной форме со средствами массовой информации;

- запрет вести переговоры с использованием мобильных средств связи, включая стационарные и мобильные телефоны, электронную почту, сеть Интернет по обстоятельствам, касающимся расследования настоящего уголовного дела;

- запрет отправлять и получать посылки, бандероли, письма, телеграммы, являются мерами для обеспечения захвата власти в городе Горно-Алтайске, а не для обеспечения следственных действий, так как какой смысл следователям держать его взаперти в своем доме, из которого он не может выйти к себе во двор и откидать снег от забора? В своем выступлении

Виктор Облогин просил суд учитывать его доводы и судить по совести, а не так как приказано властями Республики Алтай.

Суд выслушал Виктора Облогина и Верховным судом Республики Алтай было проявлено снисхождение: разрешено кроме жилища находиться на прилегающей территории и откидать снег от забора. В остальном пребывание мэра под арестом продолжилось.

Амыр АЙТАШЕВ для «Горячих новостей»

Конечно, Виктора Облогина жалко. И город, который, видимо, будет в ближайшее время интенсивно разворовываться «командой проходимцев» - тоже жалко. Но! Ведь у Виктора Облогина была как минимум одна «железная» возможность избежать расправы со стороны, фактически, «уголовной банды, контролирующей республику». Виктору Алексадровичу достаточно было в начале сентября 2014-го года ПУБЛИЧНО ПРИЗВАТЬ ГРАЖДАН НЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА БЕРДНИКОВА! Бердников тогда висел «на волоске», от второго тура и неизбежного проигрыша в нём Бердникова даже по официальным данным, отделили всего 520 голосов избирателей. Виктор Александрович этого не сделал. В результате случилось то, что случилось.