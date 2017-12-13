Реку Сарыкокша углубят, чтобы сберечь жилые постройки на берегу

В рамках рабочей поездки в Чойский район министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Александр Алисов посетил село Ынырга для ознакомления с ходом работ по расчистке и углублению русла реки Саракокша. Для предотвращения негативного воздействия паводковых вод реки Саракокша на жилые постройки и инфраструктуру села Ынырга, был разработан проект «Расчистка и углубление русла реки Саракокша», который в 2014 году получил положительное заключение. Проект предусматривает расчистить более 2 километров русла реки, рассказывает сайт правительства РА.

Общая сметная стоимость проекта составляет более 10 миллионов рублей, а предотвращенный вероятный ущерб оценивается специалистами более чем в 97 млн рублей. Работы на объекте начались в 2017 году, окончание запланировано на 2018 год.

Выполнение данных мероприятий снизит вероятность затопления в паводковый период 55 жилых домов в которых проживает 174 человека, сообщает пресс-служба Минприроды РА. От затопления не пострадает территория площадью 14,2 гектаров, участки автодороги, протяженностью 1,2 километра, а также один автомобильный мост.