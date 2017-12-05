Руководящие органы «Единой России» в Чойском районе приняли решение о приостановке членства в рядах партии власти главы муниципалитета Александра Борисова, подозреваемого в совершении должностного преступления и находящегося под домашним арестом, пишут "Новости Горного Алтая".
Это обычная для «Единой России» практика в отношении членов партии, подозреваемых в совершении преступлений. Аналогичные решения принимались, например, в отношении экс-мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина и бывшего депутата горсовета Александра Потапова.
Напомним, в отношении Борисова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Борисов превысил свои должностные полномочия, в результате чего причинил ущерб муниципальному образованию на сумму не менее 8 017 438 рублей.
68-летний Александр Борисов возглавлял Чойский район почти 15 лет. На последних выборах, которые состоялись в сентябре 2013 года, он получил поддержку 57,4% избирателей.
Сейчас обязанности главы районной администрации исполняет Евгений Решетов.
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