"Единая Россия" выдворила из партии подследственного главу Чойского района

Руководящие органы «Единой России» в Чойском районе приняли решение о приостановке членства в рядах партии власти главы муниципалитета Александра Борисова, подозреваемого в совершении должностного преступления и находящегося под домашним арестом, пишут "Новости Горного Алтая".

Это обычная для «Единой России» практика в отношении членов партии, подозреваемых в совершении преступлений. Аналогичные решения принимались, например, в отношении экс-мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина и бывшего депутата горсовета Александра Потапова.

Напомним, в отношении Борисова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Борисов превысил свои должностные полномочия, в результате чего причинил ущерб муниципальному образованию на сумму не менее 8 017 438 рублей.

68-летний Александр Борисов возглавлял Чойский район почти 15 лет. На последних выборах, которые состоялись в сентябре 2013 года, он получил поддержку 57,4% избирателей.

Сейчас обязанности главы районной администрации исполняет Евгений Решетов.