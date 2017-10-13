Юный житель Гусевки срезал 600 метров электропроводов

В дежурную часть пункта полиции «Чойский» межмуниципального отдела МВД России «Турочакский» с заявлением обратился представитель акционерного общества, который сообщил, что в урочище «Ульяновка», расположенного в километре от села Советское, с нерабочей линии электропередач, похищены провода. Сотрудниками следственно-оперативной группы, прибывшими на место преступления, было установлено, что злоумышленники, похитили 600 метров алюминиевого провода, сообщает сайт МВД по РА.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативниками была установлена причастность к совершению кражи 20-летнего жителя села Гусевка.

Подозреваемый был доставлен в пункт полиции, где признался в содеянном. Мужчина пояснил, что похищенное вывез на окраину села и спрятал, в дальнейшем намереваясь сдать электропровод в пункт приема цветных металлов.

В настоящее время похищенное изъято. Сумма причиненного ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.