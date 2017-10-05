За нерасторопность с ремонтом дорог наказан директор чойского ЖКУ

Директор МАУ «Чойские ЖКУ» подвергся административному наказанию в виде штрафа за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Поводом для возбуждения административного производства послужили материалы прокурорской проверки, по результатам которой установлено, что директор не рассмотрел в установленный 30-дневный срок письменное обращение депутата Совета депутатов МО «Чойский район» по вопросу проведения ремонта уличных дорог в с. Чоя. Обращение было рассмотрено по существу и заявителю направлен ответ только после вмешательства прокураты района, говорится на сайте ведомства.

Чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.