А мёртвым не всё ли равно?

Состоялась сделка по продаже сельских кладбищ в Чойском районе. В данный момент речь идет о селах Паспаул, Салганда, Кара-Торбок. Что касается последнего населенного пункта, то на правах нового хозяина, его успели беспощадно осквернить. Вандалы-лесорубы, которые в черте самой территории-кладбища промышляли заготовками древесины.

По факту данного инцидента со стороны правоохранительных органов не открыто даже дело.

На сегодняшний день со стороны Кара-Торбока продолжается отгрузка делового леса, вывозят его даже по ночам, чтоб не нервировать взор местного населения.

Уважаемые жители Республики Алтай, оглянитесь вокруг, сходите на могилки своих родственников! Как знать? Может, и ваших родных уже продали...

Не можем защитить предков? Как же мы можем защитить потомков!?

Жители с. Паспаул (координаты есть в редакции)