Жителей Чойского района предупредили об очередном запуске с "Байконура"

Уважаемые граждане, 8 июня 2017 года в 10 часов 45 минут местного времени состоится запуск космического аппарата с космодрома "Байконур".

Резервные даты запуска: 09, 10, 11 июня 2017 года в 10 часов 42 минуты местного времени.

В связи с этим просим Вас быть предельно внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта. Обо всех фактах падения фрагментов космического аппарата просим Вас сообщать в администрацию сельского поселения. Сообщение размещено на сайте администрации муниципального образования "Чойский район".