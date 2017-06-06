В Чое, празднуя День защиты детей, ребенок прыгнул с 1,5-метрового батута на землю

Турочакские следователи проводят процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 1 июня 2017 года в утреннее время в с. Чоя проводились культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей. 10-летний подросток при посещении надувного батута, установленного на стадионе «Олимп», спрыгнул с надувного борта на землю с высоты 1,5 метра. В результате им была получена травма ноги. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, отмечает сайт Следкома РА.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственными органами будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за предоставление развлекательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности.