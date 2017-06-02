Мусор и варварские вырубки в Чойском районе

Недалеко от села Ынырга рядом с речкой Сарыкокша потихоньку вырубают лес. Раньше, вспоминает местный житель, был хороший лес, кедры, ели, пихты, сосны, ягоды там собирали, сейчас от него остался небольшой клочок. Лес стал погибать после того, как рядом построили пилораму, более того, предприниматель сваливает срубленный лес и опилки в водоохранной зоне речки. На фото видно слева гору опилок у самой воды.

Это не единственная проблема, рассказал житель Горно-Алтайска, который родился и вырос в этих местах: "Хотели немного пофотографировать природу и наткнулись на несанкционированную свалку прямо на берегу речки Сёйки, по дороге в с.Верх-Ынырга. Там такая поляна замечательная, огоньки повсюду цветут и тут же набросан мусор и распиленный лес. Что за варварство!"

Чойский район, с.Ынырга