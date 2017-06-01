За небезопасный взрыв, из-за которого погиб человек, работник рудника "Веселый" получил условный срок

Чойский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Д. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным сайта прокуратуры РА, в июне 2016 года на предприятии «Рудник Веселый» осуществлялись взрывные работы. Исполняющий обязанности главного инженера предприятия Д. дал указание на производство массового взрыва, не приняв организационные меры к устранению нарушений, поскольку место укрытия взрывника расположено непосредственно вблизи производимых взрывных работ (82 м.), тогда как техническим паспортом опасная зона взрыва по разлету отдельных кусков массы предусматривает 400 м.

После взрыва один из кусков кусок горной массы пробил поверхность металлического контейнера, который служил местом укрытия, ударил находящегося внутри него мастера геологоразведочных работ Л., который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной руководством персоналом и осуществлением технического надзора, надзорной деятельности в сфере охраны труда и техники безопасности при ведении горных работ.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой района.