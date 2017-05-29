Корова на "Авито" оказалась уловкой мошенника

29-летняя жительница села Туньжа стала жертвой интернет-мошенников. Как рассказывает сайт МВД по РА, женщина, желая приобрести корову, нашла объявление о ее продаже на сайте «Авито». Связавшись с продавцом по контактному телефону, уточнила стоимость и условия доставки животного, согласившись с которыми перевела 5000 рублей на банковскую карту продавца. Решив получить подтверждение о получении денежных средств, заявительница позвонила продавцу, однако его телефон был отключен.

Поняв, что стала жертвой мошенника, потерпевшая обратилась за помощью к сотрудникам полиции, которыми в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий по установлению личности злоумышленника.

Женщина хорошо знала о подобных фактах мошенничества из средств массовой информации и бесед, проводимых участковым уполномоченным, но это не уберегло ее от действий злоумышленника.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают жителям региона, будьте внимательными и бдительными при совершении различных сделок с помощью Интернет-ресурсов. Не доверяйте неизвестным лицам, которые выходят с предложениями о переводе денежных средств на банковскую карту. Тщательно перепроверяйте всю информацию и критически относитесь к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций и переводе средств.