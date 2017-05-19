42 десантника доставили вертолетом, чтобы потушить лесной пожар в Чойском районе

По данным региональной диспетчерской службы Минприроды РА, 18 мая при авиационном патрулировании в Чойском лесничестве был обнаружен лесной пожар, причиной которого, возможно, послужила гроза. Для того, чтобы потушить огонь, были привлечены 42 десантника-пожарного АУ РА «Авиалесоохрана», которых доставили на место на вертолете МИ-8 МТВ. Лесной пожар на общей площади 37,5 га был ликвидирован в течение первых суток.

В 2016 году в лесах Республики Алтай на этот день было зарегистрировано шесть лесных пожаров на общей площади 15,4 га.

В текущем году на 19 мая зарегистрировано восемь лесных пожаров на общей площади 67,11 га.