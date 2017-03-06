Чиновники проверили, как идет ремонт дамбы на реке Каракокша

В рамках подготовки к весеннему половодью специалисты обследуют гидротехнические сооружения Республики Алтай. Как сообщает сайт правительства РА, специальная комиссия побывала в Чойском районе, где обследовала противопаводковые дамбы на реке Каракокша. Работы по капитальному ремонту дамбы протяженностью 2696 метров на текущей момент практически завершены, однако ввод ее в эксплуатацию будет возможен после прохождения весеннего пропуска паводковых вод.

Капитальный ремонт противопаводковой дамбы на реке Каракокша ведется в рамках региональной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Алтай в 2013-2020 годы», утвержденной Правительством Республики Алтай в 2012 году.

Напомним, по поручению Главы региона Александра Бердникова в республике определяются зоны риска, ведется мониторинг гидрометеорологической обстановки, направляются средства на создание материального резерва, проводится мониторинг состояния гидротехнических сооружений.

В прошлом году из федерального и республиканского бюджета было направлено более 160 млн рублей на расчистку и углубление рек в зонах риска, капитальный ремонт и строительство гидротехнических сооружений.