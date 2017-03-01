Ещё одна жертва «готтентотского законодательства» и Вконтакте

Чойский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении некоей жительницы с.Сёйка Чойского района, которая признана виновной в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, с использованием сети «Интернет», пишет Официальный сайт прокуратуры РА.

Речь идет о статье «Обращение к сибирякам и россиянам», которая содержит призывы к обособлению Сибири и выходу её из состава Российской Федерации, а также высказывания о допустимости насильственных действий с целью обособления данной территории, то есть к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Ссылку на эту статью подсудимая разместила в социальной сети «ВКонтакте».

Сторона обвинения просила признать обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой, совершение преступления по мотивам политической ненависти и вражды, поскольку из показаний подсудимой следует, что она крайне негативно относится к действующей государственной власти, не согласна с политикой, проводимой федеральными властями. Об этом также свидетельствует содержание её страницы в сети Интернет и установленный статус.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, личность виновной, подсудимой назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Государственное обвинение поддержано прокурором Чойского района.

«Новости Горного Алтая», комментируя данный приговор, обращают внимание на то, то фамилия осужденной не указана даже в тексте приговора на сайте суда и делают вывод, что это — несовершеннолетняя, юная девушка в возрасте от 16 до 18 лет. Согласно ст.20 УК, за преступления, помимо тех, за которые предусмотрена ответственность с 14-летнего возраста, граждане несут уголовную ответственность с 16-и лет. По части 2 статьи 280.1 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, с использованием сети «Интернет») ответственность наступает как раз с 16-и лет. Максимальный срок, который можно получить по этой относительно новой (вступила в силу в декабре 2013-го года) статье — 5 лет лишения свободы.

Оно конечно, РЕАЛЬНЫЙ распад России на части — это то, чего нужно изо всех сил постараться избежать, такой распад грозит нам всем целым рядом бедствий. Но запрещать ПУБЛИЧНО ОБСУЖДАТЬ этот вопрос, причём запрещать это, когда Россия сама только что отняла у бывшей братской Украины кусок территории — это, на мой взгляд, даже не просто глупость. Статья 280.1 УК РФ сейчас, после нападения России на Украину и после аннексии Крыма является по своей сути, наглядной иллюстрацией притчи про готтентотскую мораль (Христианский миссионер: «Ты знаешь, в чем разница между добром и злом?». Готтентот: «Конечно. Добро – это когда я украду чужой скот и чужих жен, а зло – когда у меня украдут»).

Более того, действующие руководители России - лица, аннексировавшие Крым, развязавшие российско-украинскую войну, по моему глубокому убеждению, совершили очень серьёзное преступление, предусмотренное статьёй 353 УК РФ («Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны») и подлежат суду присяжных!

Очень хорошо, что среди нашей молодёжи есть не только любители постить друг другу «котиков», но и те, кто уже в юном возрасте понимает, в каком государстве мы живём, кто «крайне негативно относится к действующей государственной власти», кто не согласен «с политикой, проводимой федеральными властями».

Прошу осужденную жительницу Сёйки связаться с редакцией «Листка» - обсудим возможность подготовки интервью. Сделать это можно, например, по телефону 8-800-700-87-39 (звонок бесплатный) или написав мне личное сообщение через Фейсбук: facebook.com/S.ssm17

И завязываЙте уже пользоваться Вконтакте для политических дискуссий! Во Вконтакте — ТОЛЬКО «КОТИКИ»! После того, как Павел Дуров покинул Россию, Вконтакте — социальная сеть-стукач, фактически филиал ФСБ.