Жительница Чойского района пострадала за Сибирь

Чойский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы с.Сёйка Чойского района, которая признана виновной в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, с использованием сети «Интернет», пишет сайт республиканской прокуратуры.

Речь идет о статье «Обращение к сибирякам и россиянам», которая содержит призывы к обособлению Сибири и выходу её из состава Российской Федерации, а также высказывания о допустимости насильственных действий с целью обособления данной территории, то есть к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Ссылку на эту статью подсудимая разместила в социальной сети «ВКонтакте».

Сторона обвинения просила признать обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой, совершение преступления по мотивам политической ненависти и вражды, поскольку из показаний подсудимой следует, что она крайне негативно относится к действующей государственной власти, не согласна с политикой, проводимой федеральными властями. Об этом также свидетельствует содержание её страницы в сети Интернет и установленный статус.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, личность виновной, подсудимой назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Государственное обвинение поддержано прокурором Чойского района.