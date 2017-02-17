Центр даст 30 млн рублей на строительство Дома культуры в Сейке

Строительство сельского дома культуры продолжится в текущем году в селе Сейка Чойского района. Распоряжением Правительства Российской Федерации Республике Алтай выделена субсидия в размере 30 млн рублей на возведение данного объекта.

Мероприятие реализуется в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и направлено на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, пишет сайт правительства РА.

Строительство сельского Дома культуры в Сейке начато в прошлом году: из федерального бюджета было выделено около 5 млн рублей, софинансирование из республиканского и муниципального бюджетов составило 2,2 млн рублей.

На сегодняшний день проведены работы нулевого цикла первой очереди строительства Дома культуры, об этом рассказал министр культуры РА Эжер Малчинов на совещании с профсоюзным активом, которое провел Глава Республики Алтай Александр Бердников. На этот год запланированы работы первой очереди строительства - проведение сетей инженерно-технического обеспечения, возведение стен и кровли помещения сельского дома культуры и библиотеки.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.